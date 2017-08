72-ročná babička sa vydala za mladého Nigérijčana a minula životné úspory za 2 mesiace. Ich láska vznikla na Facebooku

Láske sa nedá rozkázať a ak sa v tvojom živote náhle objaví, existuje len veľmi malá pravdepodobnosť, že sa jej budeš môcť vyhnúť. Vraj do rovnakej situácie sa dostala aj 72-ročná babička Angela Nwachukwu, ktorá po svojom poslednom nevydarenom manželstve zostala smutná natoľko, že keď si na Facebooku našla žiadosť o priateľstvo od nigérijského muža menom CJ, prijala ho a začala s ním konverzovať. Aj napriek vyššiemu veku sa nebojí využívania moderných technológií, čo môže byť jeden z dôvodov, že si s 27-ročným Nigérijčanom porozumela a po troch mesiacoch už smerovala do mesta Laos, aby sa s ním prvýkrát v živote stretla a rovno sa zaňho aj vydala.

Babička tvrdí, že nejde o žiadne fingované a podvodné manželstvo, pretože ona veľa peňazí nikdy nemala a už ani mať nebude, pretože za posledné tri mesiace stihla minúť celé svoje životné úspory na to, aby svojmu novému manželovi pomohla získať víza do Spojeného kráľovstva. Nigérijčan CJ ju mal očariť inteligenciou, ale aj úsmevom a krásnym telom, ktoré si babička rýchlo zamilovala a v konverzáciách na Facebooku preskočila iskra takmer instantne. Minutých takmer 25-tisíc eur ju zatiaľ nemrzí, pretože je stále beznádejne zamilovaná, ale jej manžel, s ktorým sa rozviedla pred 18 rokmi, už médiám porozprával, aká je Angela naivná a opäť raz sa nechala nachytať prefíkaným mužom, ktorý ju chce len zneužiť, aby sa legálne dostal do Spojeného kráľovstva.

