Lesk rokoka v spojení s modernou dobou prinesie dizajnérka Kristína Vavrová v novej kolekcii Obscure na Fashion LIVE!

Súťaž Hubert Fresh Fashion Contest predstavuje svoju tretiu víťazku, ktorou je mladá talentovaná dizajnérka Kristína Vavrová, študentka odevného dizajnu. So svojou najnovšou kolekciou s názvom „Obscure“ sa predstaví po prvýkrát spolu s Tatianou Dvořákovou a Vladimírou Dančovou na samostatnej prehliadke počas októbrového podujatia Fashion LIVE!.

Napriek neistotám a váhaniu, ktoré sprevádzali rozhodnutie Kristíny zapojiť sa do súťaže sa nakoniec vďaka kamarátovej podpore prihlásila a môže sa tešiť z výhry. „Nemala som čo stratiť. Chcela som len skúsiť šťastie a podarilo sa to. Bola som skutočne šťastná, že sa moja kolekcia páčila,“ hovorí nadšene mladá dizajnérka.

Tohtoročnú tému súťaže Hubert Fresh Fashion Contest – Sparkling life sa Kristína rozhodla hľadať v minulosti, a preto je celá jej kolekcia inšpirovaná rokokom. „Historické obdobie ma zaujalo svojou prezdobenosťou a leskom, drahými večierkami pre zámožných a bohatých ľudí. Chcela som to prepojiť so súčasnosťou. Aby ožila moja predstava, chcem budiť dojem rokokového človeka v 21. storočí,“ hovorí dizajnérka o svojej kolekcii. „Život vtedy a dnes je veľmi podobný a to som chcela zachytiť. Vzťahy, pocity a niečím aj životný štýl. Voľnosť odevu, tak ako voľnosť človeka stiahnutého viazačkou akoby bol sám sťahovaný predsudkami. Čaro rokoka spočíva v jeho voľnosti a okázalosti, a preto som sa zamerala na dojem a vzhľad, nie použiteľnosť.“

Talentovaná študentka svojich odvážnych zákazníkov opisuje ako ľudí, ktorí sa neboja obliecť si na seba niečo neurčité, či zvláštne a vidia v móde aj štipku umenia.

Postup tvorby sa u dizajnérov niekedy líši, a preto nás zaujímalo, ako bude v prípade Kristíny vznikať jej nová kolekcia. „Na začiatok si vždy nájdem nejaký prvok. Buď z odevu, architektúry alebo čohokoľvek iného, čo ma zaujme, a popri tom premýšľam nad témou a myšlienkou. Následne si spravím moodboardy a začnem rozkresľovať hneď niekoľko variant. Z nich potom skladám kolekciu, vyberám materiály a prispôsobujem farebnosť. Nakoniec zostáva už len všetko ušiť,“ prezradila o precíznosti svojej práce návrhárka. Farebnú inšpiráciu a látky na svoju kolekciu našla v predajni Boritex.

S použitím bielej farby v kolekcii sa Kristína zamerala na štruktúru látky samotnej a kombinovala netradičné materiály ako napríklad plast a tkaninu. Objaví sa vrstvenie a skladanie pre vytvorenie objemu, ako aj veľké volány pre vzbudenie dojmu prezdobenosti v kontraste s jednoduchými rovnými líniami. „Koruna“ je tvorená pevným podkladom a môže slúžiť ako tienidlo na hlavu alebo len ako doplnok. V kolekcii je využitá ako prezdobený a gýčový šperk, ktorým sa aj samé rokoko javí.

A keďže sa Kristína zúčastní Fashion LIVE! prvýkrát, pýtali sme sa jej, aké má z tohto módneho podujatia pocity. „Minulý rok sa mi veľmi páčila tvorba študentov VŠVU, Barbora Kubi alebo Petra Kubíková. Tento rok sa teším hlavne na nových tvorcov, ktorých spoznám a celkovo na tú atmosféru lebo ako celok to vyzeralo veľmi dobre,“ neskrývala svoje nadšenie.

Od októbrového Fashion LIVE! nás delí už len krátky čas, preto aj Kristína využíva letné prázdniny na vytváranie novej kolekcie Obscure, ktorá svojou silnou vizuálnou stránkou nepochybne zaujme milovníkov módy počas posledného prehliadkového dňa pred odovzdávaním Fashion LIVE! Awards.