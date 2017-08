Ako si sa vlastne dostal k tancu? Spomenieš si na moment, keď si si povedal „budem tanečník“? Čo ťa ovplyvnilo?

Moja mama má tanečnú školu, takže už keď som sa narodil tak som to mal ,,zrátané.” Budem tanečník som si ale povedal, až keď som si po svojej fáze odporu našiel cestu k tancu sám, a keď som začal počúvať hip-hop, a vlastne aj začal tancovať streetové štýly. Vtedy som si k tomu urobil vlastný vzťah- prestalo to byť hobby a stalo sa to mojim lifestyle-om.

Keď vravíš, že sa učíš tanec, myslíš tým len nové pohyby, alebo je za tým niečo viacej?

Na začiatku to boli hlavne pohyby, a nejaká symetria, ktorá je pre každý streetový štýl trošku odlišná. Nechcem tým povedať, že by som sa dnes neučil nové pohyby, ale ak chce akýkoľvek umelec rásť, myslím že musí prehlbovať aj svoje vedomosti, rásť ako osobnosť a charakter a hľadať spôsob, akým dokáže vyjadriť všetky svoje pravé črty a život tými pohybmi, ktoré sa na začiatku učil len ako ,,kroky.”

Od koho si sa najviac naučil, resp. sa učíš?

Komunita. Ďakujem celej tanečnej komunite za to, že je to (podľa mňa) najviac real komunita zo všetkých hip-hopových elementov.

Okrem toho sú tu moje crews, ktoré ma učili od začiatku dodnes. Kedysi Hip-Hop Fakulta, teraz The Pastels a hlavne BKP.

V celom tom proceste rastu bol zásadný moment, keď som sa spoznal s Wahem Akopjanom, mojím mentorom a bratom, vďaka komu som kto som.

Z tvojich sociálnych sietí sa dá vyčítať, že spolu s ostatnými tanečníkmi sa pravidelne stretávate na jednom mieste, kde spolu tancujete. Ako to celé prebieha, čo vás inšpirovalo, takéto niečo organizovať?

Sessions boli zásadné pri hudbe a tanci od pradávna. Pri freestyle-ovom tancovaní je jammovanie asi najväčšia ,,škola” a preto to robíme stále. Toto leto sme spolu s Otcom Mircom dali dokopy Thursday Out Sessions a spolu s ďalšími tanečníkmi z Bratislavy sme sa stretávali vonku, kde sme si pustili mixtape a tancovali sme.



Všetci máme síce k dispozícii sály v školách, v ktorých učíme, no čerstvý vzduch a ulica sú o niečom inom. Najlepšie na tom je, že vonku hlava rozmýšla inak. V sále je to rutina, prezlečieš sa, pred zrkadlom predrilluješ čo vieš, poskúšaš nové veci, potom rýchly jam a domov. Vonku je to uvoľnenejšíe, a o to kreatívnejšie. Všetci sú dobre nahodení, dáme si niečo dobré na pitie, žartujeme, hrá dobrá hudba, a z tréningu sa stáva oslava.

Máš pocit, že na Slovensku existuje niečo, čo by sme mohli nazvať tanečnou komunitou? A dokázal by si ju porovnať napríklad so zahraničím?

Samozrejme, bez nej by to celé asi ani neexistovalo. Od čias Milionového tanca je tu celkom dobrá základňa pre tanečníkov. (salute Fredy Aysi, Johnny, Laci, Mel,…) Naša aktuálna komunita je trošku menšia ako kedysi, ale ak by som ju mal porovnať s blízkym okolím, tak slováci majú najviac temperamentu a štýlu. Máme srdce a všetci naokolo to vidia. Treba sa len viac pustiť a byť odvážnejší, aby to cítil aj svet.

Tvoje fotky z kampane pre novú kolekciu adidas EQT sú zo školy. Prečo si sa rozhodol pre takéto priestory?

Lebo si myslím, že knowledge je základ. Ak by sa všetci učili o veciach, ktoré majú radi a na ktorých im zaleží, tak by v nich boli schopný dvíhať latku. Keď niekto nemá knowledge, nevie si vybrať ani svoj idol. Ako v hip-hope tak v bežnom živote.