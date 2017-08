"Nesnaž sa ráno v posteli robiť frajerku šťastnou, to je práca pre kávu." Originálny nápis košickej kaviarničky baví Slovensko

Na Slovensku sa v priebehu posledných rokov romnožili kaviarničky, ktoré nie sú priamo v budovách, no na kolesách. Snáď najznámejšou je Coffee Brothers fungujúci v Bratislave, Košiciach i niekoľkých ďalších krajských mestách. Každé nepríjemné ráno zlepšujú ľuďom náladu tématickou hudbou a lahodnou kávou, ktorá rozjasní aj ten najzamračenejší deň. Stánkov na kolesách majú niekoľko, no aký by to bol podnik bez klasických tabuľových pútačov s kriedovým nápisom. Ten najoriginálnejší však poriadne pobavil. V Košiciach totiž stojí po východniarsky nápis: "Nesnaš še rano v posceli zrobic frajirku šťastnou, to je praca pre kavej," teda Nesnaž sa ráno v posteli robiť frajerku šťastnou, to je práca pre kávu. A práve tento stánoček dokáže dobrou kávou spraviť ženu šťastnou. Mimochodom, ak ťa projekt zaujal, o príbehu Coffee Brothers sme už párkrát písali.

Coffee Brothers si Slovákov už niekoľkými úsmevnými nápismi získali aj predtým.