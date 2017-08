Gordon Ramsay objavil najnechutnejšiu reštauráciu, z ktorej mu prišlo až nevoľno. O čistote tam nikdy nepočuli

Gordon Ramsay sa preslávil svojím kontroverzným chovaním, v ktorom nechýbajú urážky, nadávky aj nezvyčajný humor, ale nech je akokoľvek svojský, svoju prácu si dokáže urobiť na výbornú. V šou Kitchen Nightmares, čo je obdoba relácie Áno, šéfe z našich končín, si vyrazil do reštaurácie, ktorá mu po pár minútach dala hneď niekoľko obrovských faciek. Gordon sa tam najskôr najedol, aby otestoval, čo môže očakávať, a potom zašiel do kuchyne osamote, keď tam ešte personál nebol. Pesto zo svojho obeda našiel plné plesne a stačil mu jeden dotyk steny a pochopil, že čistota sa v tejto reštaurácii neudržiava. Všetko bolo buď špinavé, zanesené, splesnivené alebo zhnité a Gordonovi sa zastavoval rozum pri pohľade na to, ako si v tom šéfkuchár Doug môže dovoliť variť obedy pre bežných zákazníkov. Bez veľkého preháňania potom Gordon zhodnotil, že ide o jednu z najšpinavších a najnechutnejších reštaurácií, v akej kedy bol.

