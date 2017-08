Patril by medzi najkrajšie na trhu, Karoq kupé však pravdepodobne nevznikne

Odhalenie modelu Karoq sa nieslo v relatívne zmiešanej rovine. Na jednú stranu ide v podstate len o zmenšený Kodiaq (či už dizajnom alebo rozmermi), na druhej strane si však kompaktnejšie tvary a vyváženejší look získali slušnú skupinu záujemcov. Je zrejmé, že Karoq pôjde v šlapajach väčšieho Kodiaqa, a teda, že sa stane predajným hitom, dovolíme si dokonca tvrdiť, že nielen vďaka nižšej cene pôjde možno o ešte vyhľadávanejší artikel. Reč je totiž o vozidle segmentu SUV, no a to je obrovský predpoklad na úspech.

Čoraz viac sa pritom šepká o plánoch v rovine SUV-kupéčka, čo ostatne naznačuje aj koncept Vision E, ktorý sa má skôr či neskôr pretaviť do reality ako "Kodiaq kupé". Žiaľ, to, že obdobný osud postihne aj Karoq je veľmi nepravdepodobné, počítačová vizualizácia však naznačuje, že to bude veľká škoda. Iste, stále sa nájdu takí, ktorí najnovšiemu trendu nevedia prísť na chuť, uznať treba, ak by vyzeral Karoq kupé takto, určite by patril k tým najkrajším. O výtvor sa postaral, ako už klasicky, známy maďarský grafický virtuóz X-Tomi. Ten nám už neraz ukázal svoje grafické schopnosti a výbornú predstavivosť, čoho dôkazom boli naozaj podoby neraz takmer identické neskoršej reality. Bohužiaľ, v tom prípade sa jej asi nedočkáme, bude to však škoda, no nemyslíte?