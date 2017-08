Maličký ostrov uprostred New Yorku, kam nikto nemôže vstúpiť kvôli prísnemu zákazu. Veľa miestnych si ho nikdy ani len nevšimne

Pri americkom meste New York leží niekoľko väčších či menších ostrovov, ktoré ľudia každodenne navštevujú a obdivujú. Na prílivovom prielive s názvom East River by si našiel Roosevelt Island či Rikers Island, ale okrem toho aj maličký ostrovček, kam má vstup zakázaný každý človek. Nejde o prirodzene vytvorený ostrov, pretože jeho vznik sa datuje ešte do konca 19. storočia, keď bolo potrebné spájanie Manhattanu s pevninou aj pomocou tunelov. Podnikateľ August Belmont celú stavbu financoval, ale nikto neočakával, že budovanie tunela zanechá na hladine East River permanentnú stopu. Materiál z tunela sa postupne hromadil a napokon časť z neho vyplávala na povrch, kde vznikol ostrov tvorený kameňmi.

Názov Belmont Island dostal podľa spomínaného podnikateľa, avšak v súčasnosti sa už s pričinením Organizácie Spojených národov volá U Thant Island. Ešte na konci 70. rokov minulého storočia sa jedna skupina v rámci OSN rozhodla ostrov prenajať od mesta New York a premenovaním si poctila diplomata U Thanta, ktorý pôsobil ako generálny tajomník OSN v časoch občianskej vojny v Kongu či atómovej krízy na Kube. Reportér z portálu Vox si chcel dokonca dohodnúť aj oficiálnu návštevu ostrovu, po čom zistil, že vstup naň je pre každého človeka zakázaný a ostrov dnes slúži aj ako prírodná rezervácia pre sťahovavé vtáky.