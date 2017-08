 Obľúbená séria Mafiáni od RTVS sa vracia na obrazovky. Poznáme už aj dátum premiéry druhej série

RTVS si posledné roky ide svoju vlastnú šou, prináša jeden lepší projekt ako ten predošlý a človek sa naozaj nemusí hanbiť zapnúť televíziu a vychutnať si program. Na jej čele už síce nenájdeme Václava Miku, ktorý bol určite z veľkej časti zodpovedný za úspech, no veríme, že verejnoprávna televízia bude pokračovať v nastolenom tempe a baviť nás naďalej. No a minimálne v tomto prípade sa jej to určite podarí.

Seriál Mafiáni zachytáva organizovaný zločin na Slovensku, mapuje najväčšie mafiánske skupiny a v každej časti bližšie predstavuje jednu kľúčovú postavu slovenského podsvetia. Jednotlivé epizódy sú postavené na rekonštrukcii dramatických momentov z krátkeho života najväčších rýb podsvetia - popisujú spôsob, ako sa v mafiánskych kruhoch presadili a čím sa vo svojej snahe o ovládnutie okolia vyznačovali. Prvá séria mala 12 epizód a po veľkom úspechu sme netrpezlivo čakali na sériu druhú. Už v máji sme sa dočkali potvrdenia tejto skvelej správy, no a dnes konečne vieme aj dátum premiéry.

Ako informovali Hospodárske noviny, nových častí sa dočkáme vo štvrtky od 21. septembra o 21:25 na Jednotke a aj tentoraz si pre nás tvorcovia pripravili 12 častí. Podtitul série je Súmrak Bossov a pozrieme sa napríklad aj na ich snahy preniknúť do najvyšších ekonomických či politických štruktúr Slovenska.

Jozef Roháč, vrah, ktorý rád diskutoval Jozef Ducký – zabilo ho podsvetie? Dunajská streda, malé mesto veľkého zločinu Lajos Sátor – vrah na úteku Zločin ako droga, príbeh Bakiho Sadikiho Vareha – rytier von DPH Bratia Mellovci - Černákova franšíza na Hornej Nitre Muszka, Tóth a Zlatý trojuholník na východe SR Biele kone sa tiež strieľajú Sýkorky: Mocné, nebezpečné, večné Trójsky kôň v krvavom tuneli Marián Kočner: Biznis medzi politikou a podsvetím