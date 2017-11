Populárna dvojica z Tinderu si už užila dovolenku na Havaji. Prvé rande nedopadlo presne podľa ich predstáv

Dvaja študenti Josh Avsec a Michelle Arendas sa na Refresheri objavili už pred pár týždňami a postupne hneď dvakrát. Vďaka vtipnej konverzácii na Tinderi, kde si odpisovali po dlhých mesiacoch, ich samotná spoločnosť oslovila s ponukou, že im zaplatí dovolenku na akomkoľvek mieste podľa ich výberu. Aj keď sa predtým nikdy nevideli, onedlho sa stretli v televíznej šou Good Morning America, kde sa oťukávali a zažartovali si, avšak skutočná skúška ohňom prišla až na Havaji, kam sa obaja vybrali na účet Tinderu. Na Havaji sa jednohlasne zhodli, takže s výberom destinácie problém nebol, lenže výrazná strata súkromia kvôli zvedavým reportérom a kamerám nebola práve najpríjemnejším prostredím na prvé rande a romantické večery. Obaja si svoj pobyt na Havaji užili a už sa aj stihli vrátiť späť, po čom sa ich médiá snažili vyspovedať a ich odpovede boli trochu rozdielne.

Soaking up every last bit of sunshine here in Maui!!! Beyond thankful to @Tinder & @Wes_03 for making this trip so memorable! — Michelle Arendas (@mch_rnd) 8. srpna 2017



Josh sa vyjadril, že pre nich bolo mimoriadne komplikované rozprávať sa o drobnostiach a užívať si spoločne strávený čas, pretože bol okolo nich príliš veľký rozruch, ale dodal, že Michelle je skvelá baba a on vie, že po návrate domov sa obaja z nich budú chcieť stretnúť znovu. Na druhej strane, Michelle nechcela zachádzať do žiadnych podrobností a povedala len, že ani jeden z nich nemá žiadne konkrétne spoločné plány a nezabudla pridať formulku o tom, že ich cesty sa jedného dňa ešte určite stretnú. Študentka si možno prvé rande na Havaji neužila až tak, ako by si Josh mohol myslieť, ale ak by sa skutočne dali dohromady aj doma, potom by išlo o jeden z najbizarnejších a zároveň najroztomilejších príbehov lásky, aké sme vďaka moderným technológiám mali možnosť vidieť.

Can't believe @mch_rnd and I are wrapping up such a memorable and breathtaking weekend already. Thank you @Tinder for such amazing memories. — Josh Avsec (@Wes_03) 7. srpna 2017