Zem chce chrániť len 9-ročný chlapec. Jack sa sebaisto prihlásil na otvorenú pozíciu v NASA

Len pred niekoľkými dňami sme ťa informovali o tom, že NASA hľadá nového človeka na pozíciu „Planetary protection officer“, ktorý bude doslova chrániť vesmír. Pracovať bude v oblasti vesmírneho odpadu či mimozemských hrozieb. Starať sa bude o to, aby sa na Zem napríklad v budúcnosti nedostali neznáme mikróby, ktoré by pokojne mohli spôsobiť vyhynutie určitého druhu a podobne. Skrátka a jasne - chrániť Zem pred vesmírom.

Na túto prácu je potrebné veľké množstvo kvalifikácie. Zarobíš stotisíce, no potrebuješ mať jasno v oblasti vesmíru, ale aj prax z práce vo vládnych kruhoch. Jednoducho práca, aká sa len tak často nevidí, no do NASA sa na ňu prihlásil len deväťročný Jack Davis. Ten sa v jeho roztomilom liste adresovanom NASA nazýva "Strážcom galaxie" a dúfa, že by pozíciu mohol získať. Úsmevne dodáva, že kto iný má viac skúsenosti než ten, kto má napozerané hádam všetky filmy s mimozemšťanmi, čo je predsa on sám. Vyzerá to tak, že Jack zatiaľ prácu nedostal, no z NASA mu odpísal samotný riaditeľ oddelenia, ktorý sa rozhodol byť veľmi milý a chlapca v jeho odhodlanosti sebaisto podporil.

When 4th grader and self-proclaimed “Guardian of the Galaxy”, Jack, wrote to us about applying for a job, we replied https://t.co/932pj3Q50B pic.twitter.com/RhcGdnzGAw — NASA (@NASA) 4. augusta 2017