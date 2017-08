Čech na Facebooku vtipne predáva bazén, z ktorého už takmer nervovo skolaboval. Inzerát sa rýchlo stal hitom internetu

Mnohí z nás snívajú o tom, že si jedného dňa postavia dom s veľkou záhradou a na záhrade potom aj vlastný bazén. Ak sa bazén nedá postaviť, v dnešnej dobe si ho už môžeš jednoducho kúpiť v obchode a potom ho len doma postaviť, čo však pre Čecha Norberta Hlaváčeka nebolo to pravé orechové. S bazénom mal od začiatku problémy, pretože si najskôr vybral príliš rozmernú verziu a potom ho ani nevedel poskladať. Inštalácia všetkých zariadení potrebných na to, aby bazén spoľahlivo fungoval, mu zabrala dlhé hodiny a prešiel si počas nej peklom, a aj keď sa mu to podarilo, neustále mu vrásky na čele pridávajú deti, vlastné aj cudzie, ktoré do bazéna skáču aj bez toho, aby tam bola voda. Norbert sa preto na svojom Facebooku rozhodol bazén predať, avšak kupujúci si preň musel nielenže prísť, ale ho aj rozložiť a odviezť, čo sa napokon skutočne podarilo. Norbertov inzerát sa rýchlo šíril po československom Facebooku a ak si ho prečítaš, určite rýchlo pochopíš, prečo to tak bolo.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.