Cena Bitcoinu sa v noci vyšplhala na svoje doterajšie maximum. Jej majitelia mohli dostať až 3200 dolárov za jeden

Keď by vám niekto pred pár rokmi povedal, že na svete existuje akási imaginárna mena, s ktorou sa bude v budúcnosti platiť, asi by ste túto informáciu nebrali nijako vážne. A určite by vás ani nenapadlo kúpiť si aspoň zopár jej jednotiek, ktoré boli vtedy dostupné za niekoľko centov. Len tak, keby náhodou. Dnes je už realita podstatné iná a kryptomeny ako také sa dokonca stávajú trendom. Tí odvážnejší na nej už nejaký ten balík zarobili a ostatným ostáva len rozmýšlať, ako zainvestovať rozumne a s perspektívnym zárobkom. Postupom času sa dozvedáme o fungovaní Bitcoinu čoraz viac, no stále platí, že ide o nevyspytateľnú záležitosť, ktorej budúcnosť nedokážu odhadnúť ani odborníci. Aj keď samozrejme, zopár zásadných skutočností sa do sveta dostane.

Nedávno sa k fanúšikom kryptomien dostala informácia o tom, že práve Bitcoin by sa mal rozdeliť na dve meny, čo sa už stalo a pár dní na to sme sa dočkali zásadného miľníka. Bitcoinu sa totiž druhý krát podarilo prekonať hranicu 3000 dolárov za kus, a to ešte so slušným náskokom, konkrétne 3150 dolárov. Čo je podľa aktuálneho kurzu NBS približne 2655 eur. A asi už nemusíme hovoriť o tom, že ešte v januári 2013 stál jeden Bitcoin veľmi príjemných 10 eur. Určite bude zaujímavé nielen túto ale aj všetky ostatné krtyptomeny sledovať aj naďalej, keďže je možné, že o pár rokov sa nás bude táto problematika týkať viac, ako by mnohí chceli.