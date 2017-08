Používaš pás, keď sedíš vzadu? Ak nie, hazarduješ nielen so svojím životom, ale i so životom posádky

Bezpečnosť v automobilovom priemysle sa za ostatné desaťročia výraznou mierou zlepšila, za čo môžu nielen stále modernejšie asistenčné systémy a prvky, ale aj podstatne vylepšená odolnosť a tuhosť karosérií ako takých. Stále však platí, že prvým krokom pre bezpečnú jazdu je použitie bezpečnostného pásu, ktorý síce neprešiel za posledné roky (takmer) žiadnym vylepšením, naďalej ide o azda ten najdôležitejší prvok bezpečnosti. Na jeho používanie nabádajú nielen svetové organizácie, príslušné zákony, ale aj samotné automobilky, ktoré sa snažia vštepiť do hláv posádke, že sú nevyhnutné pre bezpečnosť na cestách. Svoje ovocie to prináša, keďže v zmysle prieskumu neziskovej inštitúcie IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) sa v súčasnosti na predných sedadlách v aute pripútava približne 90 % ľudí.

Ako však ukazujú ďalšie štatistiky, pri smrteľných nehodách viac než polovica úmrtí pripadá osobám, ktoré v aute pripútané neboli. Je zrejmé, že je stále veľká skupina ľudí, ktorí sa jednoducho za volantom nepripútajú, čoraz viac organizácií však poslednú dobu nabáda na používanie pásov i pre zvyšok posádky. Prieskum IIHS totiž ukazuje, že pokiaľ ide o miesta vzadu, bezpečnostné pásy na zadných sedadlách používa oveľa menej ľudí. Medzi ľudmi sa zvykne tradovať, že zadné miesta sú oveľa bezpečnejšie, čo do istej miery dáva zmysel, keďže v prípade nárazu je predná dvojica pasažierov bližšie čelnému sklu, palubovke a teda i k stretu s prekážkou. Lenže, pravda je taká, že pokiaľ osoba, ktorá sedí za vodičom nepoužije bezpečnostný pás, tak v okamihu zrážky výraznou mierou neohrozí len svoj život, ale aj život vodiča.

Rovnako ako v prípade miesta za volantom, pokiaľ vo vyššej rýchlosti dôjde, povedzme, k čelnej zrážke, nepripútaná osoba môže preletieť cez predné okno, ba čo viac, zároveň svojou váhou doslova pripučiť osobu pred ňou o volant, respektíve airbag. Viaceré prieskumy poukazujú na skutočnosť, že bezpečnostné pásy nepoužívajú osoby sediace vzadu najmä pri ceste taxíkmi, či iným druhom krátkodobej prepravy osôb. IIHS ako aj mnohé popredné spoločnosti tak nabádajú ľudí na používanie bezpečnostných pásov aj v mestách či na krátkych trasách, nakoľko riziko nehody a fatálnych následkov je v súčasnosti prítomné doslova za každým rohom. Takmer 40 percent opýtaných ľudí uviedlo, že vzadu sa nepripútavajú, pretože neexistuje žiadny zákon, ktorý by ich vyžadoval, pričom ak by taký zákon bol, 60 percent respondentov uviedlo, že by ich presvedčil a zákon by použili. Dokonca, už aj viaceré popredné štáty a najnovšie legislatívy vyslovene prízvukujú, že pokiaľ patríte aj medzi skupinu vodičovi, ktorým zo zákona nepripadá nutnosť nepoužívať pás, jeho použitie vyslovene odporúčajú. V konečnom dôsledku, ako sa vždy hovorí, ide o bezpečnosť.

To, že na používanie pásov aj na sedadlách druhého či tretieho radu apelujú čoraz prísnejšie aj automobilky a koniec koncov aj legislatívy, naznačuje prítomnosť systémov na palubu. Už nejaký ten rok totiž takmer každá veľká automobilka vybavuje svoje modely informačným výpisom pre vodiča o tom, či je na príslušnom obsadenom mieste vo vozidle použitý aj pás. Čudovať sa tomu ani nemôžeme, nakoľko, ako už odznelo vyššie, nepripútaná osoba v aute neohrozuje len seba ale aj iných v aute, a malo by byť teda povinnosťou vodiča nepripútanú osobu vyzvať na použitie pásu. Dokonca, IIHS sa snaží presadiť, že aj pokiaľ ide o osoby sediace vzadu, pokiaľ nepoužijú pás, systém by mal vydávať upozorňujúci tón dovtedy, kým sa všetky osoby v aute nepripútajú. Žiaľ, momentálne to vo väčšine aút funguje len pre vodiča a spolujazdca, najmä v USA sa ale veci majú už čoskoro zmeniť. Tak či onak, či už takýto systém vaše vozidlo má ale nemá, priložené video vás hádam presvedčí o tom, že ani v zadu nie sú bezpečnostné pásy pre srandu!