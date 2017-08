Najmladšia kapitánka Boeingu 777 na svete má len 30 rokov. Do obrovského lietadla sa dostala len vďaka tvrdej práci a snom

Pilotovanie už dávno nie je činnosťou vyhradenou výlučne pre mužov. V ďalekej Indii sa nedávno na pozíciu kapitánky obrovského lietadla Boeing 777 dostala stále iba 30-ročná Anny Divya a to aj bez toho, aby vyrastala v rodine prepojenej s leteckým priemyslom. Pre Anny boli lietadlá fascinujúce už od mladého veku a ako malé dievčatko vedela, že raz bude chcieť sedieť v kokpite. Nikto z jej okolia však nevedel nič o tom, ako sa do leteckého priemyslu dostať, a tak šanca prišla až v 17 rokoch, keď sa ku Anny dostal plagát leteckej školy a ona okamžite poslala prihlášku. Usmialo sa na ňu šťastie a prijali ju, po čom nasledovali roky tvrdej driny, aby svoju kariéru povýšila na profesionálnu. Anny bola v nevýhode už od začiatku, pretože väčšina jej spolužiakov bola z majetnejších rodín a v minulosti mali skúsenosti s lietaním, avšak ona netušila nič o tom, ako lietadlá fungujú, ale vedela len to, že chce byť pilotkou. Vyrastala v menšom indickom mestečku a po presťahovaní do štátu Uttar Pradesh, ktorý má najvyšší počet obyvateľov v celej Indii, mala spočiatku ťažkosti prispôsobiť sa zrýchlenému spôsobu života aj miestnej kultúre.

Dva roky od prijatia na leteckú školu mala za sebou Anny dokončený tréning a rovno sa zamestnala v leteckej spoločnosti Air India, kde pôsobí až dodnes. Nedávno oslávila svoje 10. výročie medzinárodných letov, takže cestujúci nemusia mať žiadne obavy, do koho rúk sa to dostali, ale aj napriek tomu sa mnohí z nich často pozastavujú nad tým, ako dokáže taká mladá dáma šéfovať obrovskému lietadlu. Anny je dnes najmladšou kapitánkou Boeingu 777 na celej planéte a presne vie, ako by jej kariéra mala pokračovať. Rada by sa dostala do lietadiel s najmodernejšími technológiami a v budúcnosti by chcela začať aj kariéru trénerky, ktorá by zaúčala budúcich pilot. Dnes má teda stále iba 30 rokov a pred sebou ešte veľkú čašť profesionálnej kariéry, ktorú by jej mohol závidieť ktokoľvek.

