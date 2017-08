Rasistickí Slováci sa tentoraz prejavili pod statusom prezidenta Kisku. Spomienku na rómsky holokaust využili na nechutné urážanie

Prezident Andrej Kiska si dnes krátko po obede prostredníctvom príspevku na svojom profile na Facebooku pripomenul rómsky holokaust. Slovenská hlava štátu prízvukovala, že nesmieme len tak zabúdať ani na temné časy v našej minulosti, ktoré sa už nikdy nesmú opakovať, lenže množstvo Slovákov nepochopilo, o čo sa vlastne Andrej Kiska pokúšal a v komentároch pod statusom sa začala vášnivá debata plná rasistických poznámok a urážok. Hromada ľudí nepochopila, že pietna spomienka na desiatky tisíc zavraždených Rómov neposkytuje priestor na to, aby našu rómsku menšinu opäť začali posielať do plynu, alebo len nenápadne propagovať svoje rasistické nálady, ktoré na Slovensku už dlhšiu dobu prevládajú a to nielen voči Rómom.

Ako informoval portál Stratégie, administrátori Kiskovej stránky mali plné ruky práce, pretože aj keď by si v tejto chvíli pod statusom čisto rasistické komentáre prajúce smrť nenašiel, spočiatku sa tam až do vymazania objavovali. V súčasnosti je tam však prítomných niekoľko komentárov od ľudí, ktorí sa pod príspevok o spomienke na rómsky holokaust prišli postažovať, že im ešte neprišla odpoveď z úradu kvôli prednostnému vybavovaniu rómskych žiadostí, či na to, ako by konečne Slováci mali dostať rovnaké práva ako Rómovia. Našťastie, diskusiu zachránili desiatky inteligentných komentárov, v ktorých sa ľudia snažili aj rozumne argumentovať. Ak by si náhodou dostal chuť prejaviť svoje rasistické ja, na slovenskom internete existuje veľa miest, kde tak môžeš urobiť. Pod statusom slovenského prezidenta o spomienke na smrť nevinných ľudí to však miesto nemá.

Ukážky príspevkov, ktoré by si našiel pod statusom:

