Slobodná matka už 3 roky nenakupuje mäso, pretože začala loviť zvieratá v divočine

Nakupovanie mäsových výrobkov zo supermarketov predstavuje pre hromadu ľudí morálny problém. Slobodná matka Lisa Taylor si približne pred tromi rokmi uvedomila, že život jej rodiny by mohol vyzerať úplne inak, keby sa naučila loviť zvieratá a nemusela by kvôli jedlu chodievať neustále do supermarketu. Spočiatku ju zaujímalo len ochutnávanie mäsa jednotlivých divých zvierat, ale napokon sa do lovenia pustila naplno. Momentálne medzi jej špeciality patria jelene, diviaky, králiky, ale dokonca aj líšky, ktoré však zabíja kvôli tomu, aby ochránila zvieratá na obrovskej farme, kde sa aj ona stará o ich bezpečnosť.

Jej rodina a priatelia majú najradšej jelenie mäso a Lisa si pochvaľuje aj samotný priebeh lovu, pretože sa musela naučiť potrebné kroky a teraz ju napĺňa hrdosťou, ak jeleňa konečne zastrelí. Hrdí sa aj tým, že jej zabíjanie je mimoriadne humánne, pretože zvieratá nijak netrpia a ona sama si ich ešte aj naporcuje a pripraví, takže oproti zvieratám zo supermarketu, ktoré prežili úbohý život medzi tisíckami vlastných kolegov, jej zvieratá žijú úžasný život. So svojím životom sa neváha pochváliť aj na Facebooku, takže ak by si chcel vidieť jej trofeje, určite klikaj na stránku Lisa’s Shooting & Hunting Experience, kde sa už medzi časom objavila aj hromada kritiky.