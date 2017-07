Erotické zaujímavosti z histórie, ktoré ťa v škole nikdy nenaučili. Objavili sa posadnutosť menštruačnou krvou aj anti-masturbačné cereálie

História sa len tak hemží sexuálnymi zaujímavosťami, o ktorých ťa v škole nikdy nič nenaučili, pretože to možno nepovažovali za potrebné. Na druhej strane, nahliadnuť do sveta perverzností a úchyliek známych osobností, ktoré formovali aj vzhľad dnešného sveta, z toho si človek vie odniesť užitočné informácie, a tak si prečítaj čosi o erotických impulzoch Victora Huga, Benjamina Franklina či otca mikrobiológie.

Francúzsky básnik Victor Hugo zanechal na svetovom umení obrovský odkaz, ale ak sa práve nevenoval písaniu, potom často vyhľadával náruče prostitútiek. V 19. storočí boli prostitútky považované za spodinu spoločnosti, lenže Hugo o nich písal ako o obyčajných ľudských bytostiach, ktoré do remesla vnikli kvôli chudobe či zúfalstvu. Hugo spoločnosť prostitútiek vyhľadával tak často, že 22. mája 1885 keď zomrel, boli v Paríži zatvorené všetky nevestince, pretože prostitútky smútili za svojím najlepším klientom.

Americká vláda sa na prelome 50. a 60. rokov chcela indonézskeho vládcu Sukarna zbaviť tak intenzívne, že na to využila jeho preslávené sexuálne chúťky. Sukarno sa nikdy netajil tým, že miluje sex v akejkoľvek forme, ale CIA si myslela, že obyvatelia Indonézie, ktorí svojho vládcu z veľkej časti podporovali, sa vzbúria, ak dostanú vizuálny materiál. Keď sa CIA dopočula, že Sukarno letel na palube lietadla spoločne s údajnou agentkou KGB, ktorá ho mala zviesť, rozhodli sa natočiť svoju vlastnú nahrávku. Nakoniec vyrobili masku tváre takmer identickú s tvárou skutočného Sukarna a vraj vzniklo aj niekoľko fotografií zachytávajúcich herca pri sexe, ale o ich osude sa dnes už nič nevie.

Vibrátor je v súčasnosti predmetom, ktorý by si celkom jednoducho vedel zohnať kdekoľvek na internete, ale v 19. storočí tomu tak nebolo. V tom čase sa množstvo žien chodievalo k lekárom liečiť z takzvanej hystérie, čo bola diagnóza, ktorá dnes už nie je odborne uznávaná, a liekom na ňu bol orgazmus. Lekári ženy masírovali a privodzovali im orgazmus, čo však bola náročná práca, a tak sa doktor J. Mortimer Granville koncom 80. rokov 19. storočia pustil do výroby vibrátora, čiže zariadenia, ktoré bolo schopné lekárove prsty efektívnejšie nahradiť.

Na konci jedného z najpompéznejších období vo francúzskej histórii stála Veľká francúzska revolúcia v roku 1789. Na čele krajiny bol v tom čase Ľudovít XVI. a po svojom boku mal Mariu-Antoinettu, lenže obaja partneri sa vo svojom sexuálnom živote potýkali s veľkými problémami. Odborník na francúzske kráľovské rodiny Simone Bertière po analýze mnohých listov medzi kráľom, kráľovnou a ich rodinnými príslušníkmi zistil, že v ich posteli existovala sexuálna nekompatibilita. Kráľ mal byť priveľmi obdarený, zatiaľ čo Maria priveľmi úzka, a preto boli ich sexuálne zážitky plné bolesti. Ľudovít XVI. nedokázal pri sexe vydržať dlhšie ako dve minúty a aj keď spolu napokon splodili potomkov, aj výrazné fyzické rozdiely prispeli k tomu, ako napokon kráľovská rodina dopadla.

Benjamin Franklin sa v mladosti vo svojom voľnom čase venoval plávaniu, čo nebolo práve najbežnejšou činnosťou človeka v 18. storočí, ale okrem toho mal aj jednu zvláštnu aktivitu. Franklin zvykol ráno pred odchodom do práce polhodinu či hodinu sedávať pri svojom okne na prvom poschodí a oddával sa takzvaným vzduchovým kúpeľom. Pri otvorenom okne vzduch cirkuloval a Franklin veril tomu, že práve vzduchový kúpeľ ho udržiava pri plnom zdraví.

V predchádzajúcich storočiach ľudia dokázali uveriť rôznym polopravdám a legendám, pričom sa to dotklo aj lekára Johna Harveyho Kellogga. Práve Kellogg ešte v 19. storočí vymyslel obľúbené cereálie cornflakes, avšak ich vznik nemal nič spoločné s tým, aby ich ľudia až dodnes jedávali na raňajky. Kellogg veril tomu, že sex a masturbácia vo všeobecnosti ničia ľuďom zdravie a štipľavé jedlá ich privádzajú do sexuálnej túžby, a tak vymyslel cornflakes ako jedlo s neutrálnou chuťou, ktoré malo slúžiť najmä na prevenciu masturbácie. On sám dokonca nikdy nemal sex so svojou manželkou a všetkých 8 detí si len adoptovali.

Otec mikrobiológie Anton van Leeuwenhoek sa počas svojho života v 17. a 18. storočí zaslúžil za mnohé dôležité objavy pod mikroskopom, ale iba málo ľudí vie, že práve Leeuwenhoek bol prvým človekom, ktorý pozoroval spermie pod mikroskopom. V tom čase bola pritom masturbácia tabu, a tak dokonca vzorky spermií zozbieral zo svojej manželky, čo aj dôkladne opísal v denníku, ktorý sprevádzal samotné pozorovanie. Ako prvý teda videl bunky s hlavičkami a bičíkmi, ktoré sa podľa neho pohybovali ako hady či úhory a všetko ešte aj zakreslil.

Sir Isaac Newton je dodnes považovaný za človeka, ktorý si uvedomil prítomnost gravitačnej sily, avšak v jeho živote by si našiel obrovské množstvo bizarných záležitostí. Newton bol veľkým fanúšikom numerológie, takže bol priam posadnutý symbolikou čísel, nikdy sa neoženil a je veľmi pravdepodobné, že ani nikdy nemal sex, ale čo je ešte bizarnejšie, Newton bol posadnutý aj menštruačnou krvou prostitútok, pretože veril v jej magické účinky.