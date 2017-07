Príťažlivá Ruska si vlasy nenechala ostrihať už dlhých 14 rokov. Vďaka svojmu imidžu pripomína princeznú Rapunzel

Množstvo malých dievčat sníva pri pozeraní rozprávok o princeznách a princoch o tom, že si svoje vlasy nebudú strihať až do konca svojho života a budú ich mať najdlhšie na svete. Dlhé vlasy vedia byť mimoriadne krásne, ale väčšina z nich po vstupe do pubertálneho obdobia jednoducho rezignuje. Čím dlhšie vlasy, tým viac starostlivosti si vyžadujú, čo však nevadí 27-ročnej Darii Gubanovej z Ruska. Daria si svoje vlasy nenechala ostrihať už dlhých 14 rokov od momentu, kedy sa so svojimi kamarátkami stavila, že si ich bude môcť zapliesť. Po splnení stávky ju dlhé vlasy fascinovali natoľko, že ich odmietala ostrihať a dnes dosahujú dĺžku cez 1,5-metra, pričom tak skoro z jej hlavy nezmiznú. Daria sľubuje, že sa svojich vlasov s nožnicami nedotkne až do chvíle, kým nebudú siahať až po jej prsty na nohách, a tak to ešte aspoň zopár mesiacov určite potrvá. Daria z ruského mesta Barnaul si založila aj Instagram, kde jej dlhočízny účes sleduje cez 200-tisíc fanúšikov a ak sa raz skutočne rozhodne ostrihať, jej popularita bude vtedy dosahovať vrchol.

