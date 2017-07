Požiare v Chorvátsku ohrozujú aj dovolenkujúcich Slovákov. Ako vyzerali posledné dni pri Jadranskom mori?

Vyše 400 000 Slovákov sa každoročne vydá tráviť vytúženú letnú dovolenku do Chorvátska. Lákajú nás nielen krásne pláže, ale aj zvládnuteľná vzdialenosť či finančná dostupnosť. Bohužiaľ, vysoké teploty a sucho zapĺňajú nielen pobrežné vody, no vytvárajú aj nepríjemné problémy. Strašiakom sú, nielen v Chorvátsku, najmä lesné požiare. Nakoľko pôda je vysušená a ľahko sa chytí horieť, plamene sa poľahky môžu dostať aj do blízkosti ľudských obydlí a v najhorších prípadoch dokážu aj spôsobovať značné škody či zabíjať. Za posledné dni sa pôda rozhorela aj pri Jadrane, kde sa aktuálne nachádzajú veľké počty slovenských dovolenkárov. Typický pohľad - ležíte na pláži či ovlažujete sa v mori, ponad hlavou vám lietajú lietadlá naberajúce vodu z mora a kdesi v diaľke ponad kopcami stúpa hustý dym.

Niektorým sa už podarilo rozsiahle požiare uzrieť na vlastné oči, no zvyšku sveta slúži najmä internet. Aktuálne zaujala najmä satelitná snímka (hore) ukazujúca požiare v Chorvátsku z netradičného uhla. Okrem iného vidno peklo aj na fotkách bežných ľudí.

Máte aj vy nejaké zábery a videá?