Martin sedel za volantom už ako 6-ročný. Vicemajster sveta v Rally tvrdí, že aj napriek nebezpečnej jazde nie je žiadny hazardér (Rozhovor)

Za volantom sedel prvýkrát a už ako šesťročný. O tri roky neskôr si osvojil jazdu na 125 ccm buggy Havel a v trinástich odštartoval premiéru na závodoch v maďarskom Nyirade. Dvadsaťštyriročný rodák z Košíc objavil svoju záľubu v rýchlych autách už v útlom detstve a s aktívnou podporou svojej rodiny sa vypracoval na juniorského vicemajstra sveta v Rally a majstra Českej republiky. Martin Koči sa so svojim tímom každoročne zúčastňuje na závodoch Rally u nás i v zahraničí. Na Slovensku je pokladaný za najväčší talent vo svojej kategórii s obrovským potenciálom reprezentovať motoršportovú tvár našej krajiny po celom svete. Čo je pre pretekára Rally pri nebezpečnej jazde najdôležitejšie a čo chce vo svojom profesionálnom živote Martin ešte dosiahnuť si prečítaj v rozhovore, ktorý nám poskytol.

Ahoj, Martin! V krátkosti sa prosím predstav našim čitateľom.

Som aktuálny juniorský vicemajster sveta v Rally a majster ČR v Rally 2WD. Mám 24 rokov, žijem v Košiciach, kde som sa aj narodil, mám rád adrenalín a rýchlu jazdu, ale nie som žiaden extrémista. Žijem svoj sen, robím to, čo ma baví a robím to naplno.

Kedy si v sebe objavil vášeň k autám?

V šiestich rokoch som sa začal venovať motoršportu. Bolo to celkom prirodzené, vyrastal som v prostredí Rally a vášeň k tomuto športu som mal od detstva. Vtedy som dostal prvú šancu a hneď som sa jej chytil.

Na akom aute jazdíš na Rally?

Momentálne jazdím na Škode Fabia R5, špeciálne postavenej na Rally.

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Koči (@m_koci), Apr 20, 2017 o 1:00 PDT

Kedy prišiel zlom a rozhodol si sa, že sa chceš stať Rally jazdcom?

Myslím, že už keď som bol v brušku, alebo možno aj skôr (smiech).

Tvoja prvá súťaž?

Moja prvá súťaž bola ešte na minikárach, keď som mal 9 rokov.

Cítiš pri jazde aj strach alebo skôr príjemný adrenalín? Berieš to viac-menej už ako zvyk?

Necítim strach, skôr rešpekt a samozrejme adrenalín. Nie je to zvyk, ale na rýchlosť sa dá zvyknúť, viac-menej je to šport ako každý iný.

Robíš pred súťažou nejaký rituál? Niečo, bez čoho by si si nevedel predstaviť sadnúť do auta?

Nemám rituály, pretože mi to príde zväzujúce. Skôr sa snažím byť uvoľnený ako v bežný deň.

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Koči (@m_koci), Dec 21, 2016 o 1:19 PST

Aké súťaže máš za sebou?

Mám za sebou pár sezón na Majstrovstvách sveta a tie najcennejšie súťaže pre mňa sú napríklad Fínsko, Monte Carlo, ale vážim si všetky.

Tvoj najväčší úspech?

Ten aktuálny, a to je 2. miesto v sezóne 2016 v MS juniorov. Ale ako súťaž mám naj úspech výhru na MS vo Fínsku a v Anglicku.

Tvoj neúspech alebo zážitok, ktorý ťa zabrzdil alebo naopak, možno nakopol?

Mám pár aj tých nepríjemnejších zážitkov, ako každý, kto robí šport. Napríklad túto sezónu som mal škaredú búračku na Korzike. Bolo to ťažké obdobie, ale dalo mi to aj veľa nového, čo ma posilnilo. Zo všetkého si snažím zobrať nejaké ponaučenie a získať skúsenosti.

Cítil si niekedy pri jazde naozaj nebezpečenstvo?

Riziko je tam stále, ale snažím sa jazdiť bezpečne. Nie som žiaden hazardér, mám rád jazdu na limite, nie za ním.

Kto je tvoj vzor?

Sebastial Loeb, pretože sa mi páči jeho silná psychická vyrovnanosť, nadhľad a pohoda, s ktorou bol schopný vyhrávať.

Aký šofér si v súkromí?

Nemám rád šoférovanie v bežnej premávke, je to nudné a dosť nebezpečné v porovnaní s iným druhom dopravy.

Jazdíš napríklad aj na motorke?

Mal som skútre a Crossku ale musel som to dať preč, pretože na to nemám vlohy a keď som sa na tom bláznil, párkrát som padol a nemôžem si dovoliť zlomeniny kvôli sezóne.

Tvoje vysnívané auto?

Momentálne nemám. Ale nové autá WRC 2017 sú šialené beštie a určite by som si chcel do nich raz sadnúť.

Čo je počas jazdy na pretekoch pre teba najdôležitejšie?

Je to asi pokojná myseľ a sústredenie. V aute sa deje všetko veľmi rýchlo, a preto musím byť 100% pripravený.

Plány alebo predsavzatia do budúcnosti?

Dávam si najvyššiu métu, to je jasné, myslím, že to tak má byť. Som na ceste k nej a užívam si to.

Martin, ďakujeme ti za rozhovor a prajeme ti veľa úspechov. Na záver skús odkázať niečo našim čitateľom.

Určite budem citovať veľa ľudí, keď poviem, že si treba ísť za svojím snom, ale chápem, že každý má iné podmienky, a preto si myslím, že je treba dodať, že je podstatné vedieť, čo nás najviac teší na našich snoch. Pokiaľ je to napríklad rýchla jazda autom, tak to človek môže robiť aj na hobby úrovni alebo jazdiť na simulátore online súťaže a mať z toho radosť, alebo ak je človek súťaživý, môže si nájsť šport, ktorý mu dá možnosti sa realizovať. Myslím si, že šťastní sú ľudia, ktorí hľadajú cestu, a nie tí, ktorí hľadajú dôvody, prečo sa to nedá.

Martinove najvačšie úspechy

2006 – prvá oficiálna súťaž za volantom buggy v Maďarsku vo veku 13 rokov

2007 – majster Slovenska v autokrose (kategória D3 junior) a vicemajster v rámci Zóny strednej Európy

2008 – 3. miesto na majstrovstvách SR v PAO (okruhy) a 2. miesto na majstrovstvách ČR (tr. E1-1400)

2009 – 1. miesto v rely – Pohár mládeže ČR

2010 – 1. miesto v rely – Pohár mládeže ČR

2011 – 3. miesto v Citroën Racing Tropy CZ

2012 – 1. miesto v Rally Acropolis 2012 v triede 6

2013 – 6. miesto na majstrovstvách sveta juniorov (JWRC) a 4. miesto pre Slovensko v Nations Trophy

2014 – 1. miesto v hodnotení Majstrovstiev sveta juniorov v Rally Finland 2014 a 3. miesto v JWRC aj v kategórii WRC3

2015 – účasť na Rallye Monte Carlo, angažmán v tíme Peugeot Sport Slovakia a účasť v kategórii WRC2 s Peugeotom 208 T16

2016 – vicemajster sveta v kategórii JWRC a 4. miesto v hodnotení WRC3 a majster Českej republiky s vozidlom DS3 R3 Max v triede 5 aj v kategórii 2WD

2017 – 1. miesto na Majstrovstvách SR na L-racing Rally Rožňava

Kde môžeme vidieť súťažiť Martina Kočiho v roku 2017?

27. 7. - 30. 7. Rally Finland

28.7. - 29.7 Rally Pačejov

17. 8. - 20. 8. ADAC Rally Deutschland

25.8. - 27.8 Barum Rally

31.8 - 1.9 Rally Trebišov

1. 9. - 2. 9. Rally Trebišov

20. 10. - 22. 10. 43. Rally Košice

26.10. - 29.10 Wales Rally