Ak sa pravidelne oddávaš sexu, predlžuješ si život. Vedci zistili, že sexuálna aktivita pozitívne vplýva na teloméry v DNA

Množstvo štúdií sa už pokúšalo spojiť sexuálnu aktivitu s rôznymi dopadmi na ľudské zdravie. Jeden z najnovších výskumov z University of California preto skúmal, či sex vplýva na naše zdravie v súvislosti s dĺžkou telomérov. Teloméry sú časťou našej DNA a starajú sa o to, aby sa naše chromozómy neštiepili, zatiaľ čo plnia dôležitú úlohu aj pri udržiavaní ich polohy v bunkovom jadre. Vedúci výskumu Tomás Cabeza de Baca sa vyjadril, že práve teloméry by sa dali považovať za biologický index starnutia a zdravia, a tak sa so svojím tímom rozhodli preskúmať ich vzťah so sexuálnou aktivitou.

Výskumu sa zúčastnilo 129 žien vo vzťahoch a vedci každú z nich skúmali po dobu jedného týždňa. Ženy mali za úlohu informovať výskumníkov o svojej sexuálnej aktivite a na konci týždňa bola každej z nich odobratá krv. Na základe krvných odberov potom výskumníci zistili, že ženy, ktoré za týždeň zažívali pravidelnejšiu sexuálnu aktivitu vykazovali aj výraznejšie dlhšie teloméry. Aj keď sa teloméry vekom prirodzene skracujú, neustály stres, kvalita vzťahu, spokojnosť so vzťahom či môžu ich skracovanie zásadnejšie urýchliť, čo potom môže mať za následok vznik ochorení alebo dokonca predčasné úmrtie. Teloméry si preto človek dokáže udržiavať v dobrej forme vďaka zdravej strave či pohybu, ale ako ukázal tento výskum, ani sex nemusí byť zlou voľbou.

