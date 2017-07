Urazený 50 Cent sa na Instagrame ostro pustil do McGregora. Prevtelil ho do trpaslíka a vysmial sa mu za škrtenie

Na predposlednej tlačovej konferencii zápasu medzi Floydom Mayweatherom a Conorom McGregorom v americkom New Yorku sa odohrala aj zaujímavá scéna, v ktorej si írsky bojovník uťahoval nielen zo svojho protivníka, ale aj jeho kamaráta 50 Centa. Krátko po tom, čo McGregor dostal do rúk mikrofón, zašiel za Mayweatherom a pripravil si preňho krátky preslov o tom, ako sú obidvaja s 50 Centom falošní. Stihol spomenúť aj to, že 50 Cent už zbankrotoval a Mayweather sa už na bankrot môže chystať, aby napokon boxerovi priniesol 4:44 od Jay-Zho a odkázal mu, že sa aj s 50 Centom majú snažiť vybudovať skutočné impérium ako Jay-Z, nie to ich falošné plné povrchných peňazí.

Ako sa dalo čakať, 50 Cent nedokázal zostať ticho a na sociálnu sieť Instagram v posledných hodinách popridával viacero príspevkov o McGregorovi. Najskôr nahral celý jeho preslov, v ktorom ho urážal, aby mu vysvetlil, že bojuje s Mayweatherom a nie s ním. V ďalšom príspevku už nebol taký milý, pretože si uťahoval z momentu, keď Diaz úspešne škrtil McGregora priamo v zápase. Tretí príspevok zase zachytával videohovor s Mayweatherom, v ktorom dali obaja každému na známosť, že boxerove skóre sa už onedlho zaokrúhli na 50:0. Na záver ešte využil trpaslíka s boxerskými rukavicami a s írskymi farbami, aby doňho McGregora prevtelil. Aj keď raper Írove slová možno zobral trochu vážne, cieľom tlačových konferencií je predsa len vytvoriť najväčší mediálny chaos a McGregorovi sa to v poslednom čase darí na výbornú.

