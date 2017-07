The Weeknd a French Montana posielajú spoločný letný vizuál plný nádherných žien a energie

French Montana dnes vydal svoj druhý sólový album s názvom Jungle Rules, ktorý po prvom vypočutí hodotíme určite kladne. Projekt obsahuje 18 plnohodnotných skladieb, kde hosťujú aj kapacity ako Pharrell, Travis Scott, Future či The Weeknd. No a práve s posledným menovaným nás v posledných dňoch prostredníctvom sociálych sietí bombardovali informáciami o tom, že sa spoločne s albumom dočkáme aj jedného sprievodného vizuálu. Ten pochádza z New York City, kde si French a Abel užívajú párty v kluboch a na jachte, už štandardne za sprievodu nádherných žien. Novinka s názvom A Lie je teda typickou letnou záležitosťou, ktorú by sme však v rádiách počuli oveľa radšej ako 98% aktuálne rotujúcich "hitov". Veď posúďte sami.

