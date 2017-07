Cibulková prekvapila celé Slovensko svojou reakciou po včerajšom semifinále Wimbledonu. Nadšenú gratuláciu venovala súperke Rybárikovej

Ako už iste viete, naša tenisová reprezentantka Magdaléna Rybáriková zaznamenala na prestížnom Wimbledone obrovský úspech, keďže sa jej po sérii výborných výkonov podarilo prebojovať až do semifinále. V tom však nestačila na podstatne lepšie pripravenú Španielku Muguruzu a po pomerne jednoznačnom priebehu zápasu a výsledku 6:1, 6:1 sa s londýnskym turnajom musela rozlúčiť. Aj napriek tomu na ňu môže byť tenisové Slovensko hrdé. Aj keď si to možno mnohí neuvedomujú, držať sa medzi svetovou elitou až do tejto fázy Wimbledonu je jednoducho úctyhodné a my Magde za takúto reprezentáciu krajiny ďakujeme.

Medzi Slovákmi sa však našiel aj jedinec, ktorý fandil súperke Rybárikovej. No a ako ste si už mali možnosť prečítať v nadpise, ide práve o ďalšiu reprezentantku - Dominiku Cibulkovú. Tá je známa svojím pôsobením na Instagrame, z čoho si začali uťahovať aj jej bývalí fanúšikovia, ktorí tvrdia, že práve kvôli intenzívnemu pobytu na tejto sociálnej sieti nemá čas na tréningy. A preto vlastne skazila všetko, čoho sa na Wimbledone dotkla. V Cibulkovej však pravdepodobne rezonuje závisť alebo jednoducho dostala pocit, že namiesto toho, aby pogratulovala svojej krajanke, by mala zvoliť inú taktiku a gratuálcie venovala opačnej strane, teda španielke Muguruze. Ako už výba v jej prípade zvykom - cez Instagram.

Dominika už pravdepodobne prišla na to, že spravila hlúposť a svoj komentár vymazala, no bulváristi z Nového Času sú všade a stihli si jej až neuveriteľnú reakciu odfotiť. Gratulujeme, Domča.

No a takto nejako sme si to vlastne predstavovali. Magdaléne ešte raz gratulujeme!