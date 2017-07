Exkluzívna marihuanová cigara za 420 dolárov. Najluxusnejší obchod s marihuanou v USA zákazníkom ponúka produkty z ich najkrajších snov

Návšteva amerického štátu Washington sa pre veľké množstvo ľudí nezaobíde bez toho, aby si na vlastnej koži vyskúšali kúpu legálnej marihuany v jednej z mnohých licencovaných predajniach po celom štáte. Obyvatelia Washingtonu odhlasovali legalizáciu marihuany ešte v roku 2012, po čom prišiel rozsiahly zákon, a tak si teraz môže človek bez strachu zo zákona prenášať vo vreckách až 28 gramov vysušenej marihuany. Začiatok distribúcie a predaja marihuany vo Washingtone priniesol komplikácie, sťažnosti a úpravy, ale napokon boli právne predpisy upravené k spokojnosti väčšiny obyvateľov. Ak sa však človek vo Washingtone chce potešiť marihuanou a jeho bankové konto mu to dovoľuje, potom by mal zájsť na návštevu do najluxusnejšieho obchodu s marihuanou v celých Spojených štátov amerických. Volá sa Diego Pellicer, jeho majiteľ má len 23 rokov a ľudia neveria vlastným očiam, keď prvýkrát prejdú cez jeho vstupné dvere.

Predajňa Diego Pellicer obsahuje všetko, čo by si pravý milovník marihuany mohol predstavovať. Samotný majiteľ vtipkuje, že by chcel zažiť situáciu, v ktorej si zákazník niečo želá a on mu povie, že to momentálne nie je dostupné, pretože zatiaľ sa mu to ešte nestalo. V interiéri dominujú vitríny a prémiové materiály, avšak okrem materiálov je prémiová aj samotná marihuana. Ak má návštevník dostatočne hlboké vrecká, potom sa mu zrejme zapáči exkluzívna marihuanová cigara za 420 dolárov, ale ak si chce priplatiť za väčšie množstvo, pričom si potom musí dávať pozor na zákon, nie je to v obchode žiadny problém. V minulosti sa tam dokonca predala marihuanová cigara aj za viac ako 3000 dolárov a vďaka najvyššej kvalite a rozsiahlemu portfóliu sa obchod Diego Pellicer stavia do prvej pozície prémiovej marihuanovej značky na svete. Všetci sú v obchode vítaní, ak už teda stihli osláviť 21. narodeniny, ale ak nebudeš ochotný minúť 4 doláre za predpripravený joint, potom ho radšej obíď.