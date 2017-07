Internetoví trollové jsou vlastně tak trochu sadisti. Psychologové našli několik jejich společných rysů

Snad každý už na něj někdy narazil. Internetové diskuze a sociální sítě jsou jich doslova plné. Řeč je o tzv. internetových trollech, kteří skrze počítačová písmenka útočí na ostatní. Toto trollování se nejčastěji projevuje záměrným vyvoláváním konfliktu v internetovém prostředí mezi uživateli. Často se jedná o případy komentování kontroverzních nebe společensky citlivých témat a vyčkávání na následnou emotivní odezvu. No, zkrátka a dobře, nikdo je rád nemáme.

Internet je dokonalou živnou půdou pro zjevování se různých anonymních „hrdinů“, kteří mají vždycky odpověď na všechno a zejména na to, na co se jich nikdo neptal. Jeden jediný zlý komentář dokáže ublížit jako bodnutí nožem a v řadě případů může způsobit vážné psychické problémy. Problematika kyberšikany je dnes stále více a více aktuálním tématem. Častým terčem jsou děti, ale projevuje se ve velkém také mezi dospělými.

Australští psychologové dokázali nedávno sestavit obecný profil těchto lidí. To vše s pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření. Výsledky nám nyní krásně ukazují, jaké vlastnosti má takový typický troll. Rozhodně mu tedy nechybí určitá dávka psychopatie a kognitivní empatie. Tedy toho druhu empatie, které sice dokáže rozpoznat lidskou emoci, ale to je asi tak všechno. Tady to končí. Žádná lítost. Ukazuje se, že je těmto lidem prakticky jedno, jak se kdo cítí. Dokonce z utrpení svých obětí cítí určité uspokojení a radost. To svědčí o poměrně vysoké míře sadistického chování.

Manipulativní chování se projevuje zejména ve schopnosti předvídat, co danému jedinci nebo skupině uživatelů nejvíce ublíží a následně zrealizovat nejlepší možnou strategii, aby toho skutečně dosáhli. To je vážně zvrácené, nemyslíte? Většina trollů je mužského pohlaví. Rady na to, jak s takovým člověkem bojovat, však bohužel součástí studie nejsou. Pojďme se tedy prozatím bránit tou nejúčinnější zbraní, kterou máme – ignorací.

Mimochodem, víte, proč se trollům vlastně říká trollové? Slovo troll pochází ze švédštiny a v mytologickém prostředí označovalo jakoukoliv zlou a démonickou kreaturu. V rámci skandinávských pohádek tato bytost často napadala různé potulné obchodníky a cestovatele. Novodobé teorie pak nabízí několik možností vysvětlení tohoto termínu pro internetové škodolibce. Původně se toto slůvko používalo pro poměrně nevinné internetové vtípky. Na rozdíl od dnešních zástupců trollů byly ale tyto tzv. inside jokes spíše pozitivní. Dále se označení pojí s osobou ruského zpěváka Eduarda Anatoljeviče Chila. V roce 2010 byla na Youtube zveřejněna tehdy virální nahrávka jeho interpretace písně Arkadije Ostrovského z roku 1976, ve které se objevilo citoslovce „trolololo“. Termín se tak pravděpodobně používá na základě spojení všech různých interpretací.