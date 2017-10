Scarlett nazývali škaredým obrom kvôli jej obočiu. Modelka si neholí ani podpazušie, no podľa mnohých feminizmus iba predstiera

Má len devätnásť rokov, no vďaka jej unikátnemu príbehu sa už stihla zjaviť aj na stránkach Teen Vogue. Scarlett Costello je mladou americkou modelkou z agentúry Ford Paris. Stihla sa už objaviť na mólach i v reklamách, no od ostatných žien sa v niečom odlišuje. Už v pätnástich totiž začala prejavovať sklony k feminizmu a niektoré tradičné ženské návyky, ako napríklad holenie podpazušia, prestala vykonávať.

Scarlettinu modelingovú identitu navyše tvorí husté spojené obočie. O to sa patrične stará a často si ho aj vytrháva, no stále ho ponecháva v netradične značnej veľkosti a hustote. V prípade obočia však nejde len o feminizmus, no i o marketing. Jej agentúra totiž Scarlett výrazné obočie odporučila, keďže sa jednoducho vďaka nemu stane známejšou, čo sa rozhodne vyplnilo. Sama však tvrdí, že sa s ich nápadom stotožňuje, keďže by sa podľa nej mala každá žena postaviť za to, čo osobnosti najviac sedí. Mnohým ľuďom sa však jej názory nepáčia a zdôverila sa, že ju mnoho ľudí nazýva škaredou, obryňou či dokonca tvrdia, že feminizmus iba predstiera.

