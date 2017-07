Sexuálne roboty sa v budúcnosti môžu pre spoločnosť stať veľkým problémom. Odborníci v novej správe varujú pred zneužívaním aj izoláciou

Už dnes existujú desiatky rôznych druhov sexuálnych bábik či robotov a v našej budúcnosti zrejme budú zohrávať významnú úlohu. Spoločne s ich rozvojom a rozširovaním však prichádzajú riziká, na ktoré by si ľudstvo malo dávať pozor. Organizácia Foundation for Responsible Robotics zaoberajúca sa spolunažívaním človeka s robotmi nedávno zverejnila svoju rozsiahlu správu o tom, ako budú sexuálne roboty vplývať na naše myslenie aj úchylky.

Veľkým problémom by sa podľa organizácie mohlo stať využívanie sexuálnych robotov na simuláciu znásilnenia. Aj keď v súčasnosti ešte nie sú na trhu pokročilejšie humanoidné roboty, ktoré by dokázali pri sexuálnych hrátkach oponovať a brániť sa, v budúcnosti zrejme vznikne aj táto oblasť trhu. Odborníci sa v správe obávajú, že by sexuálne babiky mohli byť zneužívané na znásilňovanie, čo by človeku nielenže nepomáhalo, ale ešte by to aj podporovalo jeho zvrátené túžby. Ďalšou témou sú aj nápady, že by sa sexuálne roboty mohli v budúcnosti využívať pri terapii a liečbe ľudí s násilníckymi tendenciami, sklonmi k znásilňovaniu a aj pedofíliou, čo niektorí odborníci považujú za zaujímavý spôsob, ako pacientom pomôcť. Používanie sexuálneho robota by mohlo pedofilov zastaviť pred tým, aby sa dopustili ohavného činu na skutočnom človeku, ale aj tu vzniká problém s tým, či sexuálne roboty neposlúžia len ako vítaná simulácia a stimulácia pred útokom na človeka.

Nezanedbateľná je aj nálada v spoločnosti, kde podľa správy prevláda pozitívny názor na sexuálne roboty u mužov. Až dve tretiny mužov by si ich vyskúšali, ale v prípade žien bola za ich používanie len jedna tretina opýtaných. Problémom by sa preto mohla stať aj sociálna izolácia, ku ktorej by sexuálne roboty samozrejme výrazne prispeli a aj keď sa zdá, že humanoidné roboty vyrobené na sexuálne uspokojovanie ľudstva sú len hudbou budúcnosti, na trh zrejme prídu oveľa skôr, ako by sa dalo čakať.