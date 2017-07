Dubaj investoval 1 miliardu dolárov do najväčšieho krytého zábavného parku na svete. Vnútri vyzerá ako rozprávkový raj

Dubaj už dávno pochopil, že zásoby nerastných surovín sa jedného dňa minú, a tak sa už niekoľko rokov sústredí na zveľaďovanie svojho cestovného ruchu. Jeden z najdôležitejších projektov vyvrcholil ešte koncom minulého augusta, keď bol v Dubaji otvorený najväčší krytý zábavný park na svete IMG Worlds of Adventure. Developeri do jeho stavby investovali približne 1 miliardu dolárov a prišiel ho otvoriť samotný vládca Dubaja. Park nielenže zvonku vyzerá futuristicky a moderne, ale vnútri skrýva doslovný raj pre každého milovníka zábavy a najmä populárnych postáv a rozprávok. Denne park dokáže zvládnuť nával viac ako 30-tisíc návštevníkov a po jeho otvorení odborníci predpokladali, že tržby zo zábavných parkoch v Dubaji narastú až o 78 percent, vďaka čomu sa IMG Worlds of Adventure dostane na popredné pozície.

Návštevníci v parku nájdu hneď štyri rôzne zóny. V tej prvej dominuje MARVEL, v druhej Cartoon Network, v tretej Lost Valley – Dinosaur Adventure a v štvrtej zase IMG Boulevard, takže si príde na svoje každý milovník rozprávok. Park zároveň obsahuje až 22 rôznych horských dráh, pričom jeden z nich dokonca zasahuje aj do okolitej púšťe a na chvíľu opúšťa krytú časť. Rýchlosť 100 kilometrov za hodinu dosiahne za 2,5-sekundy a dominujú v ňom motívy dinosaurov, čo deti jednoducho milujú. Ak by si sa chcel na chvíľu báť, potom je ti k dispozícii The Haunted Hotel, ktorý môžeš potom vymeniť za stretnutie so Spider-Manom či Powerpuff Girls v sekcii Cartoon Networks. Obchody ponúkajúce suveníry majú vo svojom portfóliu aj zaujímavé položky, pretože si návštevníci môžu kúpiť aj pero za viac ako 26-tisíc eur. Vďaka klimatizácii je potom vďačným miestom, kam sa po dni objavovania mesta vedia uchýliť rodiny s deťmi, ale aj zvedaví dospeláci, ktorí sú srdcom stále v detstve.

