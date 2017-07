Niekto vypočítal, koľko peňazí by Daenerys potrebovala na prepravu svojej armády do Westerosu

Aj keď ešte stále čakáme na novú sériu seriálu Game of Thrones, do jej premiéry zostáva už len 9 dní a napätie by sa dalo doslova krájať. Upútavky na nové epizódy navnadili snáď aj toho najväčšieho skeptika a fanúšikovia veria, že sa im viac ako ročné čakanie vyplatí. Pred premiérou novej série však fanúšikovia trávia čas sledovaním starých častí či analýzou poslednej série, ale ak milujú čísla, potom sa pustia do počítania toho, koľko by v skutočnom svete Daenerys stála preprava celej jej armády až do Westerosu, kde sa budú odohrávať tie najväčšie bitky o kráľovský trón.

Po detailnom prepočte by sa dračia matka musela poriadne buchnúť po vrecku, pretože by nielenže potrebovala 998 lodí, ale najmä viac než 198 miliónov eur len na to, aby celú akciu zafinancovala. Najväčšiu porciu z celkového rozpočtu by si pochopiteľne odkrojili výdavky na jedlo a stravu, zatiaľ čo preprava jej bojovníkov a koní by až taká drahá nebola. Na druhej strane, na portáli Reddit, kde bola infografika zverejnená, sa spustila debata o tom, či analýza zobrala do úvahy všetky faktory a skutočné trvanie cesty. Je dosť možné, že po plavbe do Westerosu by 10 či 20 percent z celkového počtu bojovníkov podľahlo rôznym chorobám, a tak si treba pripomenúť, že ide len o zaujímavú konceptualizáciu nereálnych výdavkov na nereálnu cestu cez nereálne more.