Indickí bohovia: Mocné bytosti odzrkadľujúce samotný vesmír, no i najslabšie ľudské mravy 

Aj napriek neznámemu zakladateľovi a dátumu vzniku môžeme hinduizmus bezpochyby zaradiť medzi najstaršie náboženstvá sveta. Stúpencov tejto pre nás exotickej viery je cez 900 miliónov a nájdeme ich nielen v Indii, ale aj v Nepále, Pakistane, Bangladéši či Srí Lanke. Samotný termín hinduizmus prvýkrát použili anglickí kolonizátori, v Indii sa tento termín nepoužíval, rozšírený je názov Sanátanadharma – teda večný poriadok. Hinduisti veria v to, že jestvuje božský princíp brahman. Veria v karmu a reinkarnáciu - neustálym kolobehom, z ktorého sa dá za pomoci duchovného stavu mókšu vyslobodiť. Všeobecne platí, že človek by mal dodržiavať tie pravidlá, ktoré vyplývajú z jeho spoločenskej kasty. Do tej sa narodí na základe svojej minulej karmy, tá určuje aj jeho povolanie a budúcich partnerov.

Samotný hinduizmus je pestrofarebným náboženstvom, ktoré spája rôzne smery, sekty či hnutia. Nakoľko nemá žiadneho proroka, verí , že všetci bohovia sú vyjadrením absolútneho princípu – teda, že je iba jeden boh, ale my ľudia ho vnímame rôzne a uctievame jeho rôzne podoby.

A tu sa dostávame k indickým bohom náboženstva hinduizmu. Je ich nespočetne veľa. Mnohí sú však vnímaní len ako určité nálady či vyobrazenia boha. Nadprirodzené bytosti vraj obývajú svet zvaný Devov, do ktorého sa človek dostane po vymanení sa z večného prevteľovania. Moc nad týmto svetom, hinduizmom, ale aj celým vesmírom má Svätá trojica, alebo inak povedané Trimúrti. Jedná sa o Bohov Brahma, Višnu, Šiva. Iné vetvy však veľmi uznávajú napríklad Párvátí, Skanda, Súrja. Súrja. Nakoľko však existuje v hinduizme cez 330 miliónov bohov, predstavíme si iba jedenásť najznámejších.

„Na Jeho príkaz Brahmá stvoril vesmír. Na Jeho príkaz Boh Višnu udržiava vesmír. Na Jeho príkaz Boh Šiva zničí vesmír.“

Brahma

Aj keď to niektoré z vetiev vidia inak, Brahma je považovaný za stvoriteľa či za určitý začiatok ľudského sveta. Dieťa zrodené z lotosového kvetu svojou nekonečnou mysľou stvorí mnoho potomkov. Neskôr sa premieňa na bohyňu Gájatrí, aby zrodil samotnú ľudskú rasu. Aj napriek svojim záslužným činom však nie je v hinduizme veľmi obľúbený. Traduje sa, že bol prekliaty Veľkým bráhmanom Bhrigus, ktorý usporiadal veľkolepú hostinu, kam pozval aj bohov zo Svätej trojice. Brahma bol ale veľmi zaujatý božskými melódiami svojej družky Sarasvátí (bohyňa múdrosti, umenia a hudby), a tak nepočul, že je pozvaný. Márnotratný Bhrigus si myslel, že ho Brahma ignoruje, a tak ho preklial a donúti, ľudí aby ho prestali uctievať. Dnes by sme v Indii našli iba pár chrámov venovaných Brahmovi. Naopak, chrámov pre Šivu alebo Višnu sú tisícky.

Višnu

Višnu je ďalším z bohov Svätej trojice, kde zastáva úlohu zdroja duchovných a hmotných svetov. Kedykoľvek je tak svet v nebezpeční, inkarnuje sa ako avatára, aby zachránil ľudstvo pred skazou. Zjavuje sa v podobe ryby, korytnačky, človeka, no i neznámej beštie – Matsya - postava so štyrmi rukami, vrchná časť tela je ľudská a spodná rybia. Višnovou družkou je Lakšmí, bohyňa bohatstva a múdrosti. Podľa jedného z príbehov bola raz v dávnych vekoch udelená tomuto bohovi ťažká úloha - musel spomedzi ľudí vybrať jedného človeka, ktorý bude po veľkej potope udržiavať ľudské pokolenie nažive. Po ťažkých úvahách nakoniec zvolil človeka prezývaného Manu. Tento príbeh má spoločné tendencie s príbehom biblickej potopy. Niektorí vravia, že Noe a Manu sú vlastne jednou osobou. Boh Višnu sa okrem spomenutých prevtelil aj to Varáhy – divej svine, do Narasimhy – poločloveka, pololeva, do Vámana – trpaslíka, do Parašuráma – bojovníka, do Rámá, do Krišnu, do Budhu či do Kalki – ktorý zničí tmu na zemi.

Šiva

Šiva je najvyššou bytosťou, najlepším jogínom, tantrikom a meditátorom. Zároveň je ničiteľom všetkého, čo bráni duchovnému vývinu, predstaviteľ najvyššieho dobra, všemocných kozmických síl, paradoxov a dvojznačnosti. So svojou družkou Kálí má dvoch synov Ganeša a Kartikeya a dve dcéry Manasu a Netu. Podľa hinduistov žije Šiva v Himalájach, pričom ako jeho domov je označovaná svätá hora Kailasa. S týmto božstvom sa spája známy symbol trojzubca, ale aj hinduistické atribúty ako tretie oko, polmesiac, popol či posvätná rieka Ganga. Zasvätená je mu číslovka 5 kvôli piatim mantrám Šivovho tela (Sadyojata, Vamadeva, Aghora, Tatpurusa, Isana) a rovnako aj býk ako verný spoločník, na ktorom kedysi jazdil. Podľa štatistík sa jedná o najuctievanejšieho indického boha.

Hanuman

Jedná sa o poloboha opisovaného v epose Rámájana, ktorý pomáha bohovi Rámovi oslobodiť jeho dcéru z rúk zákerných démonov. Na tapisériách a obrazoch vyobrazovaný ako nadľudská bytosť s opičím výzorom. Hanuman je v Indii veľmi populárny a v mnohých kultoch považovaný za prevtelenie samotného Šivu. Ak sa človek modlí k Hanumanovi, môže sa oslobodiť od zlého vplyvu Saturnu. Potomok Himalájí ma silný osobný vzťah s bohom Slnka – Surya. Ten je otcom opičieho kráľovstva, z ktorého Hunaman pochádza a rovnako je aj jeho prísnym učiteľom a verným pobočníkom.

Surya

Ako je uvedené vyššie, Surya je boh Slnka a pán opičieho kráľovstva, pričom je mnohokrát označovaný aj za jednotné stelesnenie Svätej trojice. Ráno je Brahmom, počas dňa Višnuom, v noci Šivom. Jeho znakmi sú honosný koč ťahaný siedmim koňmi a svastika ako symbol slnka a sily. Práve kvôli jeho nepredstaviteľnej moci a arogancii sa mu chrbtom otočila aj vlastná žena, ktorú svojimi lúčmi bezcitne popálil. Počas úteku do bezpečia ju však dostihol v božskom lese a znásilnil. Stal sa tak otcom Sugriva a Vali. Surya patrí k slnečným božstvám, kde okrem Surya a Varuna je aj Mitra, Aryaman, Bhaga. Dakša, Anša. Hlavným pôsobiskom tejto bytosti bol kedysi Irán či Egypt.

Agni

Boh ohňa, radí sa k božstvu, ktoré dokáže v ľudskom svete riadiť rôzne energické smery. Jeho prostredníctvom védski Indi prinášajú obete a obracajú sa tak k ostatným bohom. Zohráva teda úlohu prostredníka medzi ľuďmi a božskými bytosťami. To je aj dôvod, prečo sa s ním spája množstvo (najmä ohnivých) rituálov. Agni sa rovnako spája s pozitívnou energiou a dobrom na zemi.

Ayyappa

Dravidské božstvo, založené skôr na legendách a nepísomných dôkazoch. Údajne sa jedná o syna samotného Šivu. Juh Indie si tohto boha veľmi obľúbil, a to aj kvôli tomu, že sa jedná o tzv. detského boha. Ayyappa bol totiž ako mladistvý veľmi talentovaný a inteligentný, vynikal v bojových umeniach či hudbe, pričom vlastnil nadľudskú silu. Po skončení dlhoročného tréningu a štúdií chcel na znak vďaky darovať niečo svojmu učiteľovi, ten ho požiadal, aby jeho slepému a nemému synovi navrátil zmyslové orgány. Ayyappa na bezmocného syna položil ruky a učinil zázrak.

Indra

Ako boh počasia, búrky a vojny panuje nad Swarga lokou, nebeskými svetmi, kde spravodliví čakajú na reinkarnáciu. O ničiteľovi Árijcov (národy podmaňujúce si na konci 2. tisícročia pred. Kr pôvodné obyvateľstvo Indie) a morských príšer koluje mnoho zaujímavých príbehov. Keď vraj Indra prišiel o svoje kráľovstvo a hľadal nový zmysel života, poprosil o radu a pomoc boha Višnu. Ten mu poradil, aby rozčeril vody oceánu a získal pokrm bohov – ambrosiu, ktorá prepožičiava nesmrteľnosť. Indra tak urobil, pričom sa z hĺbky vôd odrazu vynorilo štrnásť pokladov, medzi nimi aj strom Kalpavrikša, ktorý sa tak stal jeho symbolom. Podobných stromov plniacich priania je vraj v Indii tisíce.

Maduray Veeran

Folklórny boh a bojovník z mesta Maduraj, ktorý je obľúbený najmä na juhu Indie alebo napr. na francúzskom ostrove Réunion. Príbehy o tomto stvorení prežívajú dodnes vďaka rôznym piesňam a pouličným divadlám. Jeden z nich hovorí, že Veeran sa počas svojich potuliek svetom (ešte ako človek) stretol s Vellaiyammalou, kráľovou tanečnicou, ktorá sa doňho kvôli jeho vzhľadu a zručnostiam v múzických umeniach okamžite zamilovala. Požiadala ho preto o tajné stretnutie. Miestny kráľ bol však do tanečnice tajne zaľúbený, a tak nechal Veerana zatknúť a rozštvrtiť. Zamilovaná Vellaiyammale sa preto k bohom deň čo deň modlila. Tí sa nakoniec zľutovali, Veeran oživili a pasovali do pozície boha umenia.

Kálí

Bohyňa hnevu, smrti, zániku a času. Jedná sa o najzáhadnejšiu postavu hinduistického panteónu. Zobrazovaná ako vysoká žena s čiernou pokožkou, tmavými vlasmi a desiatimi rukami držiacimi zakrvavené meče. V príbehoch je zmieňovaná ako prvá z desiatich Veľkých kozmických mocností, ktoré „roztáčajú koleso vesmírneho času“. Jej chrámy i osobné veci musia byť vydláždené lebkami. Ľudia musia bezpodmienečne prijať „čiernotu“ ako symbol zániku duality a podrobiť sa tak Jednote Boha, vďaka čomu získajú nádej na večný život. Ak k nej pristupujú oddaní s láskou a otvorenou náručou, dostavajú prísľub bezpodmienečnej lásky bez ohľadu na spoločenský status, rasu či sexuálnu orientáciu. Kálí sa stala u širokej verejnosti nemilo známou aj kvôli kultu tzv. thugees, ktorí páchali rituálne vraždy (unášali cudzincov, mučili ich a krutým spôsobom vraždili) zasvätené práve tejto temnej bohyni. Jej hlavnou úlohou je zničiť ľudské ego.

Gáneša

Boh si štyrmi pažami a sloňou hlavou, jedna z najuctievanejších a najpopulárnejších hinduistických bytostí. Samotná slonia hlava má podľa legiend predstavovať vernosť, inteligenciu a silu. Z tej väčšinou vyčnieva jeden kel, ktorý odkazuje na schopnosť prekonať dualizmus. Veľké uši zase symbolizujú múdrosť a schopnosť naslúchať. Zahnutý chobot dokáže odlíšiť skutočnosť od ilúzie, pričom jeho znak na čele symbolizuje vrodené umenie merať minulosť a budúcnosť. Veľké brucho obsahuje vesmír a symbolizuje štedrosť prírody a vyrovnanosť. Štyri ruky predstavujú myseľ, intelekt, ego a svedomie. Práve týmto schopnostiam je Ganéša patrónom.