Sex vo vlaku je legálny, ponúkame aj posteľ. Ukrajinské železnice lákajú cestujúcich nezvyčajným spôsobom

V najnovšom vydaní oficiálneho magazínu Mahistral, ktorý pre cestujúcich vydávajú ukrajinské štátne železnice Ukrzaliznytsia, zabŕdli redaktori do mimoriadne delikátnej témy sex vo vlaku. Čakal by si, že železnice slušne prosia cestujúcich, aby sa tohto aktu v ich vozňoch zdržali? Ak áno, bol by si na omyle, v článku nazvanom Love on the Road sa nachádzajú rôzne tipy, ktoré môžu vášňou nabité páry využiť priamo na koľajniciach. Článok začína jednoduchou a povzbudzujúcou vetou: "Prvé, čo by ste mali vedieť o sexe na železniciach je, že je stopercentne legálny."

Dozvieš sa, že pokiaľ neobťažuješ ostatných pasažierov, na svojom lôžku si môžeš robiť čo chceš a práve sex je zaujímavým spríjemnením dobrodružstva na koľajniciach. Jediné pravidlo limitujúce sex prúdi zo zákona - ten druhý s tým musí súhlasiť. Článok navyše tvrdí, že vlaky sú najobľúbenejším spôsobom dopravy, v ktorom mávajú pasažieri sex. Železničný magazín však nezastavuje pri bežnom sexe a tvrdí, že usporiadanie a dizajn vlakového kupé môže pripomínať niektoré scény z pornografických filmov. Magazín na záver odporúča bezpečný sex. Humorne však nespomína žiadnu antikoncepciu, no bezpečnostné pásy, aby pasažieri neprišli počas jazdy k zraneniu. Môžeš o ne požiadať u stevarda a navyše ani nemusíš spomenúť, prečo pás potrebuješ.

Dvojlôžko v ukrajinskej spoločnosti.

Spoločnosť Ukrzaliznytsia je však otvorená aj párom, v ktorých záujme je, aby sa sex na železnici stal bežnou rutinou. Pre väčšie spoločnosti je odporúčané objednať si celý vozeň, nikomu však nebráni, aby záujemcami o kúpu boli len dvaja ľudia. Autor článku tvrdí, že súčasťou takéhoto balíku je aj plnohodnotná posteľ. Mahistral ani nemá facebookovú stránku či on-line vydanie a k dispozícii je len v prvej triede intercity vlakov, aj napriek tomu sa okamžite dostal na titulky ukrajinských médií i na sociálne siete. Vtipne podané služby si ľudi získali a ako neskôr povedala aj šéfredaktorka Olena Los, to bolo aj cieľom, aj keď až takýto úspech nečakala.