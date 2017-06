Čo napísal Conor McGregor svojmu trénerovi krátko po oznámení súboja s Mayweatherom? John Kavanagh prezradil aj to, že sa Conor vráti ku MMA

Na konci augusta nás čaká obrovský súboj titanov medzi Conorom McGregorom a Floydom Mayweatherom, a tak sa vo všetkých médiách periodicky objavujú nové a nové správy o samotnom súboji či o jeho zákulisí. Vyjadriť sa stihli mnohí odborníci aj laici, ale jedným z najpovolanejších mužov je Conorov tréner John Kavanagh, ktorý s ním prežíval posledné mesiace očakávania z toho, či sa súboj napokon uskutoční, alebo to bola celé iba mediálna hra. John sa objavil v relácii The MMA Hour, kde ho vyspovedal Ariel Helwani a tréner sa vyjadril aj na margo toho, či má Conor vôbec proti Mayweatherovi šancu, ktorú podľa neho samozrejme má, a prezradil dokonca aj zaujímavosť z večera, kedy bol zápas ohlásený.

Conor mu krátko pred oficiálnym oznámením poslal textovú správu, kde bolo napísané len to, že sa zápas skutočne odohrá v strednej váhe a konať sa bude 26. augusta tohto roku. V týchto pár slovách zhrnul všetko, na čo čakal tak dlho a John popísal aj to, ako bol Conor po celý čas príprav naladený. Vraj to z jeho strany nikdy nebol len vypočítavý kalkul a mediálna hra na to, aby obaja získali viac fanúšikov na svojich sociálnych sieťach a on do toho išiel od začiatku s myšlienkou, že sa s Mayweatherom skutočne pobije. Kavanagh sa chvíľu obával, že Mayweather po obdržaní podpísaného kontraktu McGregorom jednoducho zo súboja vycúva, ale to sa našťastie nestalo a my sa už nevieme dočkať, ako to celé vyvrcholí. A mimochodom, John vyhlásil aj to, že sa Conor po zápase určite vráti do kolotoča MMA súbojov.