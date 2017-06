Mia Khalifa vraj udrela fanúšika do tváre za to, že si s ňou urobil selfie bez dovolenia. Na tvári mu mala zanechať aj modrinu

Bývalá pornoherečka Mia Khalifa si zrejme potrpí na to, aby sa k nej jej fanúšikovia správali úctivo a najskôr sa opýtali, či sa s ňou môžu odfotiť pred tým, ako to skutočne urobia. Na vlastnej koži si to vyskúšal 20-ročný chlapík z amerického štátu Texas, ktorý na svoj Twitter zavesil dve fotografie. Na prvej z nich sa usmieva pri tom, ako si robí selfie s kráčajúcou Miou a na tej druhej má už len odfotenú pravú časť tváre so slovami, že ho Mia udrela, pretože si ju fotil bez dovolenia. Ľudia na internete sa k incidentu postavili rôzne, pretože jedna skupina si myslí, že chlapík nemal len tak prísť a urobiť si s Miou fotografiu, ale druhá skupina zase tvrdí, že ho za to nemusela udierať. Mia zatiaľ neposkytla žiadne oficiálne vyjadrenie a chlapík si svoj profil na Twitteri nastavil ako súkromný, takže si pokojne mohol celý úder vymyslieť, čo by v dnešnej dobe nebolo ničím výnimočným.

