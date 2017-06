Po zavraždení manželky telo zabalil do koberca a vyniesol na balkón, kde sa počas zimy odohral proces mumifikácie

Začiatkom leta bol 28-ročný Gašpar Sz. po deviatich mesiacoch prepustený z väzenia. Radosť zo slobody sa mu však mieša s pocitom, že vlastne nemá kam ísť. Jediná rodina, ktorú má, je jeho otec a manželka, s ktorou je však v rozvodovom konaní. Na druhej strane ani jeho otec k nemu neprechováva práve vrúcne city a navyše po jeho opätovnom uväznení vymenil aj zámok na dverách. Nad svojím synom teda už zlomil palicu. Vyberá sa tak za manželkou a jeho dvomi maloletými dcérami. Aj keď nerád, no inú možnosť nemá. S Alžbetou sú manželmi deväť rokov. Z ich vzťahu vzišli dve dcéry, 8-ročná Kvetka a 2-ročná Zuzka. Manželstvo sa však po niekoľkých rokoch stalo vďaka Gašparovmu nadmernému pitiu a nezáujmu nefunkčné. I keď boli zo začiatku závislí na alkohole obaja, Alžbeta prešla úspešnou protialkoholickou liečbou a v čase incidentu 5 rokov abstinovala.

Po opakovanom naliehaní u seba manžela nechá bývať. Dohodnú sa aj na pravidlách spolužitia, no tie začne stále podgurážený Gašpar čoskoro prehliadať. Deň za dňom sa situácia zhoršuje. Alžbeta si uvedomuje, že vpustením manžela do bytu spravila obrovskú chybu. Ten totiž celé dni trávi popíjaním po baroch a krčmách. Svoje alkoholové výlety končí so železnou pravidelnosťou opitý pod obraz boží v byte, kde následne zaspí. Pre niekoho bežná rutina, pre lekárov vážne rozvinutý alkoholizmus. Alžbeta mu takéto správanie vyčíta, navyše ho nazýva príživníkom a kriminálnikom. Gašpar sa naopak bráni tým, že je nemožné sa zamestnať, keďže bol niekoľkokrát súdne trestaný. Navyše má aj zdravotné problémy. Hádky tak nie sú v panelákovom byte na Ševčenkovej ulici ničím výnimočným. Konflikty sa zväčša končia vyhrážkami rôzneho charakteru. Vždy však zostane iba u nich. Aspoň dokým Gašparovi jedného dňa neprasknú nervy. Jeho trestná minulosť bola bohatá, čo do skúseností, tak do počtu. Súdne trestaný bol už niekoľkokrát. Vždy sa však jednalo o drobnejšie prehrešky ako neplatenie alimentov či menšie krádeže. Vo väzení zväčša končieval len na niekoľko mesiacov. Nájsť si normálnu prácu bolo tak skutočne problematické.

Najväčším Gašparovým nepriateľom bol ale alkohol. Ako sám neskôr uviedol, denne zvykol vypiť 5 až 10 pív a tvrdý alkohol podľa finančnej situácie. Všetci odborníci sa tak jednohlasne zhodli na tom, že trpí silným alkoholizmom. Navyše prežíval silné ranné nevoľnosti, ktoré opäť zvykol riešiť ďalším pohárikom. Alžbeta však nemá na starosti len večne opitého manžela, ale aj svoje dve dcéry, ktoré potrebujú stabilné rodinné zázemie. Situáciu trochu uľahčí staršia Kvetka, ktorá 20. augusta 1985 odchádza do pionierskeho tábora. Mladšia Zuzka je už tou dobou hospitalizovaná v nemocnici pre svoje nešpecifikované zdravotné problémy. Doma tak čochvíľa zostanú len nevraživí manželia. Prešli tri dni a atmosféra v byte začína hustnúť. Zuzka je stále v nemocnici a Kvetka v pionierskom tábore. Alžbeta sa opäť s manželom púšťa do rutinnej hádky. Vyčíta mu alkohol a nezáujem o rodinu. Gašpar je podráždený viac než obvykle. Manželkine nadávky a osočovanie ho vyburáca natoľko, až ju udrie do tváre. Ani by mu však nenapadlo, že Alžbeta mu ranu opätuje. Strháva sa bitka. Gašpar stratí kontrolu nad správaním a manželku bije do tváre päsťami až dovtedy, kým sa nezačne triasť a syčať.

Kým Gašpar znova precitne, manželka je už v bezvedomí. Nehybné telo oprie o stenu v obývačke. Šokovaný udalosťami sa potrebuje upokojiť. Vyberá sa preto do neďalekého obchodu, aby si kúpil fľašu alkoholu. O pár minút neskôr sa vracia aj s vínom v rukách. Usadí sa na gauč, kde asi hodinu popíja a premýšľa čo ďalej. V rozhodovaní mu však bráni neschopnosť čokoľvek plánovať, za čo môže práve prítomný alkoholizmus. Ako sám vravel, žil zo dňa na deň. Budúcnosť neriešil, pretože toho nebol schopný. Vzal teda plachtu z postele, ktorou bezvládne telo obalil. Ďalej vzal igelitové vrece, aby aspoň ako-tak zabránil šíreniu zápachu. Nakoniec všetko zamotal do starého koberca, ktorý oviazal špagátom. Takto zakonzervovanú nechal manželku v obývačke približne týždeň. Po týždni bol však nútený koberec aj s telom vyhodiť na balkón, pretože bytom sa už šíril neznesiteľný zápach. Tam zostalo dlhých 7 mesiacov.

Počas tej doby si manžel vymyslel historku o tom, ako musela ísť Alžbeta za rodinou do Maďarska. Spočiatku mu tento plán vychádzal. Niekoľko týždňov po vražde len vysedával v krčme a pil jedno pivo za druhým. Financie však postupne dochádzali. Bol preto nútený hľadať si zamestnanie. Vykonával prevažne pomocné práce na stavbách a rôznych rekonštrukciách, no nikde nevydržal dlhšie ako niekoľko dní. Skôr či neskôr však musel rátať s následkami. Všetkým naokolo uvádzal, že nevie, kedy sa vráti a ani on s ňou už nebol dlhší čas v kontakte. Podozrivé to bolo najmä kolegom v práci, ktorým nič o ceste do Maďarska nepovedala a ani sa im za celú dobu neozvala. Po mesiaci preto zamestnávateľ zalarmoval políciu, ktorej uviedol, že dotyčná osoba už nebola niekoľko týždňov v práci a taktiež o nej nemajú žiadne informácie. Policajti sa ju preto rozhodli hľadať na mieste trvalého bydliska. Tam ich ale Gašpar ubezpečil, že manželka je určite v poriadku, len sa zrejme zdržala u známych v rodnom Maďarsku.

A keďže nebolo vyhlásené pátranie, nemali dôvod mu neveriť. Keď však prešlo niekoľko mesiacov a po Alžbete neboli ani naďalej žiadne stopy, polícia sa na celý prípad pozrela opäť. Čudné bolo aj to, že po maloletú Zuzku nikto do nemocnice neprišiel, a tak musela byť umiestnená do sociálneho zariadenia. Gašparova finančná situácia sa aj naďalej zhoršovala. Peniaze preto začal získavať predávaním všetkého, čo v byte našiel. Postupne sa tak zbavil manželkiných šperkov, elektroniky a podobne. O Alžbetu sa ale okrem polície zaujímal aj Gašparov strýko. Za posledné mesiace bol u neho dokonca viackrát. Nič podozrivé si ale nevšimol. Začiatkom marca 1986 Gašpara opäť obdarí návštevou, no tentokrát prichádza aj s manželkou, teda Gašparovou tetou. Byt je zmenený na nepoznanie. Mnoho vecí chýba, po byte je navyše rozhádzané všetko šatstvo, pretože Gašpar predal aj skrine. Strýko sa zrazu vyberie pozrieť aj na balkón, no odtiaľ ho Gašpar veľmi rýchlo vyháňa. I tak si ale všíma premočený koberec. Chce sa pozrieť bližšie, ale Gašpar ho na balkón odmieta vpustiť. Celá návšteva nadobúda bizarných kontúr. Obaja majú mnoho otázok, no Gašpar je čím ďalej, tým viac podráždený. Z bytu teda na jeho urgovanie odchádzajú. Situácia im ale nedá spať, a tak na druhý deň zavolajú do bytu políciu. Tá ostane po dôkladnej obhliadke bytu v šoku. Na balkóne nachádzajú mumifikované telo ženy. Najvyšší súd rozhodol o uväznený Gašpara Sz. na 14 a pol roka.