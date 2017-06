Vtipné ilustrácie zachytávajúce každodenné aktivity, ktorým sa zvyčajne nevyhneš. Slnko presne vie, kedy chceš odísť na dovolenku

Ďalším človekom v dlhom zástupe tvorcov ilustrácií je Vincent so svojím projektom LOLNEIN. Prvýkrát sa doň pustil ešte v roku 2013 a inšpirovalo ho k tomu to, že sa mu vždy darilo ľudí rozosmievať svojím humorom. Ako školopovinný človek strávil niektoré vyučovanie hodiny kreslením vtipných obrázkov po svojich zošitoch a napokon mu napadlo, že v dobe internetu už nie je problémom zdieľať svoje výtvory s tisíckami ľudí po celom svete. Projekt LOLNEIN mu pritom ponúka skvelý základ na to, aby sa venoval rôznym kategóriám a oblastiam, aj keď najradšej ilustruje každodenné situácie so štipkou odvážneho humoru. Nebojí sa svoje ilustrácie dokonca premieňať aj na pohyblivé GIF obrázky, takže ak sa ti jeho štýl už na prvý pohľad zapáčil, potom odporúčame kliknúť na jeho stránku, Instagram či Facebook.

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Čen 21, 2017 v 2:55 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Kvě 26, 2017 v 4:15 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Dub 25, 2017 v 5:30 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Dub 13, 2017 v 7:31 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Dub 16, 2017 v 7:57 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Pro 30, 2015 v 2:36 PST

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Pro 31, 2015 v 8:37 PST

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Dub 23, 2017 v 8:30 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Čen 11, 2017 v 10:04 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Kvě 4, 2017 v 5:59 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Čen 27, 2017 v 3:39 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Čen 26, 2017 v 1:54 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Čen 13, 2017 v 4:49 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Kvě 7, 2017 v 4:51 PDT

Příspěvek sdílený LOLNEIN (@lolneincom), Pro 30, 2015 v 2:39 PST