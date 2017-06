Rybár sa nestačil čudovať, keď chytil ostrieža a v jeho ústach objavil malého krtka. Odfotil si ho, lebo by mu príbeh nikto neveril

Aj skúsený rybár by zostal zaskočený pri pohľade do úst úlovku, ktorý sa podaril 22-ročnému mužovi menom Monroe MacKinney. Relaxoval pri neveľkom rybníku na pozemku svojich rodičov a z vody o chvíľu vytiahol utešeného ostrieža. Už sa chystal siahnuť mu do úst, aby odtiaľ vytiahol háčik, lenže keď nazrel dovnútra, v ústach ostrieža sa nachádzal ďalší živočích. Mladý rybár tam objavil malého krtka a sám priznáva, že v prvej sekunde sa tak zľakol, až skoro svoj úlovok urýchlene zahodil späť do rybníka, pretože nevedel, čo sa mu to v ústach vlastne skrýva. Po chvíľkovom váhaní napokon nazbieral dostatok odvahy a pustil sa do práce, aj keď doteraz nedokáže pochopiť, ako sa do úst ostrieža mohol dostať krtko. Tušil, že by mu žiadny z kamarátov neveril, keby im povedal o krtkovi vnútri ryby, a preto si svoj dvojitý úlovok dôkladne zdokumentoval. Maličký krtko nanešťastie pobyt v ústach ostrieža neprežil, ale na internete získal slušnú popularitu, pretože ľudia hneď začali vymýšľať teórie, ako sa do úst vlastne dostal.

