Ľudské mäso, kosti aj časti tváre. Austrálska farma smrti pomáha objasňovať tie najkomplikovanejšie vraždy a policajti si ju nevedia vynachváliť

Neďaleko austrálskeho hlavného mesta sa hlboko v lesnom poraste ukrýva oplotený areál. Na prvý pohľad by si človek mohol myslieť, že ide o pozemok patriaci miestnej spoločnosti či podnikateľovi, ale za plotom sa ukrýva približne 100 mŕtvych ľudských tiel. Nejde o miesto činu, kde sa odohrala masová vražda, ale o výskumnú stanicu, takzvanú farmu ľudských tiel, kde odborníci skúmajú, ako sa naše telá rozkladajú.

Väčšina tiel sa nachádza v uzamknutých klietkach, aby sa k nim náhodou nedostali nepovolané osoby a všetky telá boli na farmu dobrovoľne darované, aby mohli výskumníci pomôcť vyšetrovateľom, ale aj biológom s procesmi sprevádzajúcimi náš organizmus po smrti. Niektoré telá sú prakticky čerstvé a majú len niekoľko týždňov či mesiacov, a tak ešte nestratili ani svoju hnedú posmrtnú kožu, avšak farma na svojom rozľahlom pozemku obsahuje aj kostrové pozostatky staré niekoľko rokov. Vedúcou výskumu je forenzná analytička Shari Forbes, ktorá vďaka svojej práci dostala prezývku „Kráľovná mŕtvych“ a polícia si prácu jej tímu nevie dostatočne vynachváliť, pretože vďaka farme dokáže presnejšie odpovedať na otázky o tom, ako dlho na mieste činu už telo leží. Shari sa nebojí svoje telá ani ovoniavať či detailne skúmať, aby zanalyzovala aktivitu hmyzu a ďalších organizmov, čo koniec koncov napomáha aj pri tréningu policajných psov schopných nájsť mŕtve telá. Vďaka informáciám získaným z výskumu na farme sa v Austrálii dajú aj tie najzávažnejšie vraždy objasňovať o trochu jednoduchšie a otvoriť sa dokonca dajú aj staršie prípady, pri ktorých vznikli príliš veľké pochybnosti.

