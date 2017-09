Kde bys chtěl žít, kdybys nežil v Praze? Lidé z pražské Náplavky sní o Ibize, USA, ale i Brně (Video)

Snad každý sní o tom, kam by se jednoho dne rád podíval a jaká zákoutí naší planety ho zajímají nejvíce. Už méně lidí by však vydrželo zkoušku času a na místě opravdu natrvalo zůstalo. Tak či tak nikdy neuškodí se trochu zasnít a v mysli si představit místo, kde bychom chtěli žít. A přesně na to se naše Kateř ptala lidí na Náplavce.



Padly očekávané Spojené státy, oblíbené Bali nebo party destinace Ibiza, ale dočkali jsme se i Skandinávie nebo Brna. Jiní otázku sabotovali – Praha jim bohatě stačí a nemyslí si, že by našli něco lepšího.