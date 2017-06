Zo zvieraťa sa legálne stane živý tvor, nebude ďalej vecou a obmedzia sa aj cirkusy! Revolučná novela by mala byť účinná od najbližšieho januára

Slovenská legislatíva momentále definuje zvieratá ako veci. To sa však už o niekoľko mesiacov pravdepodobne zmení a zo zvierat sa stanú živé tvory. Vďaka tejto zmene sa Slovensko posunie na vrchol rebríčku vyspelých krajín, čo sa týka prístupu ku zvieratám, no má to aj praktický význam. Napríklad vymáhanie práv zvierat v prípade ich týrania bude omnoho efektívnejšie, informoval Denník N. V pláne je aj povinné čipovanie psov.

Vláda tak chce zabrániť ich ilegálnemu množeniu a zabrániť tak aj potenciálnemu týraniu. Do evidencie zvieracích miláčikov by tak konečne mohol byť vnesený poriadok. Každé šteňa bude nutné očipovať do dvanástich týždňov od jeho narodenia, inak majiteľovi hrozí pokuta až do 800 eur (právnickým osobám niekoľkonásobne viac). Veterinári navyše budú mať právo odobrať zvieratá vlastníkom aj bez prítomnosti polície, ak bude mať podozrenie, že zvieratá žijú v zlých podmienkach.

Novela upravuje vzťah obcí k útulkom, no významnejšia zmena sa týka cirkusových zvierat. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná oznámila, že je v jej záujme, aby bola najrizikovejšia skupina divo žijúcich zvierat chránená. "Vybrané druhy budú zakázané na verejné vystupovanie, ich zoznam bude definovaný vo vyhláške".

Zakázané bude aj predvádzanie umelo naučeného správania, ktoré sa v prírode bežne nevyskytuje. Slonom, levom či tigrom dáme teda čoskoro zbohom. Cirkusy sa navyše budú musieť registrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude ich činnosť regulovať, pozastavovať, schvaľovať a kontrolovať. Novela by mala do účinnosti vstúpiť v januári 2018, teraz ju čaká pripomienkové konanie.