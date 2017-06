Na svete je už len jediný pravý ninja. Jinichi dokáže zabiť z dvadsiatich krokov, zmiznúť v oblaku dymu a bez vody vydrží niekoľko dní

Pre fanúšikov japonskej kultúry či bojových umení nemáme veľmi dobré správy. Jinichi Kawakami sa totiž prehlásil posledným ninjom na tejto planéte a všetko nasvedčuje tomu, že má pravdu. Jinichi ovláda bojové umenie ninjutsu a stal sa dokonca jednou z jeho "hláv" - mimoriadne vzácna a uctievaná hodnosť. Učil ho jeden zo zakladateľov moderného ninjutsu klanu zvaného Ban clan a sám tvrdí, že na svete neexistuje nikto iný, komu by ich znalosti dali samotní majstri tohto umenia.

Sám však tvrdí, že sa nebude snažiť umenie zachovať. Miesto toho dnes 67-ročný muž pracuje ako inžinier. Pre DailyMail povedal, že si jednoducho nemyslí, že ninjovia patria do moderného sveta. To zdôvodnil tým, že aj keď zvláda niekoho zavraždiť či pripraviť jed, pred 500 rokmi by tieto znalosti mohol aj použiť. Dnes už nie.

Jinichi začal s trénovaním ninjustsu, keď mal šesť rokov. Okrem samotného bojovania však musel množstvo času investovať najmä do koncentrácie. Určitú dobu pozeral denne aj desiatky minút do plameňa sviečky. A čo taký ninja dokáže? Jinichi tvrdí, že dokáže napríklad šplhať po hladkých stenách, skákať z obrovských výšok, zmiznúť v oblaku dymu či prerezať hrdlo obete aj z dvadsiatich krokov. Nemá problém ani počuť ihlu padnúť vo vedľajšej miestnosti. Vydrží extrémne teplo i chlad a zvládne žiť niekoľko dní bez vody či jedla. "Tréning bol mimoriadne bolestivý a tvrdý. Nebola to zábava." Majstrom ninjutstu sa stal až v devätnástich.

Sám však aj opísal jeho definícu toho, kto je ninja. Podľa neho nejde o bojovníka, no o stelesnené prekvapenie. Sila ninju vraj neleží v telesnej sile, no v domýšľavosti, rýchlosti a odhadovaní slabostí nepriateľa. Ninja by mal preľstiť každého bojovníka. Ďalšou schopnosťou by malo byť skrývanie sa. Schovať sa tam, kde by ninju nikto nečakal, je vraj jeho najväčšia zbraň.