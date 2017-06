Pražskí VR/NOBODY predstavujú spoluprácu s Pil C-m z ich chystaného albumu Proud, ktorý vychádza už budúci týždeň

Unikátny indie projekt s názvom VR/NOBODY je snáď už všetkým našim čitateľom dobre známy, keďže sa vďaka nemu podarilo Václavovi Roučkovi aj Nobodylistenovi priniesť do našich dvoch malých krajín opäť niečo nové a kvalitné. Chalani sa najprv venovali tvorbe v angličtine, avšak po dvoch albumoch v cudzom jazyku prichádza konečne aj plonohnodný projekt v rodnej Češtine. Ten dostáva názov Proud a pred pár dňami sme mali možnosť počuť prvú ukážku s titulom MÁ, ktorá je definíciou toho, prečo máme toto pražské duo radi.



Dnes sme sa dočkali ďalšej ukážky, tentokrát s názvom Vzpomínám, kde sa okrem VR objavuje na slohe aj člen Comebackgangu Pil C, ktorého sme naposledy počuli na Momovej skladbe, ktorá bola z podstatne iného súdka. Avizovaný album VR/NOBODY uzrie svetlo sveta už o pár dní, konkrétne 28. júna, no snáď sa dovtedy ešte nejakej tej skladby dočkáme. Teraz už ale samotná novinka.

