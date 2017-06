Nad Niagarskými vodopádmi bola zachytená len zubami. Z adrenalínového vystúpenia akrobatky budeš mať zimomriavky

Na svete existujú ľudia, ktorí dokážu s ich telom fantastické, ba priam až nepredstaviteľné veci, no len niektorí z nich sú to odhodlaní robiť priamo nad Niagarskými vodopádmi. Známa americká akrobatka Erendira Wallenda sa rozhodla doletieť vo vrtulníku priamo nad spomínané vodopády. Predviedla fascinujúce vystúpenie na kruhu, ktorý bol na vrtuľníku zavesený. Mrazí z celého osemminútového vystúpenia, no jednoznačne najnebezpečnejšia časť nastala, keď sa Erendira rozhodla zavesiť sa na kruh len zubami. Tak vydržala asi 20 sekúnd. Nebolo jej všetko jedno, no bola pripútaná bezpečnostným lanom, čiže žiadne veľké nešťastie, okrem skazenej show, nehrozilo. Erendira takto prekonala rekord daný jej manželom Nickom. Ten sa pred šiestimi rokmi zavesil zubami vo výške 76 metrov, jeho manželka pred ním má pätnásťmetrový náskok.

