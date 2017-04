Slovenskí hokejisti do 18 rokov si zabezpečili tretie miesto v skupine po odmakanej výhre nad Švajčiarskom

V NHL sa bojuje o Stanley Cup, o chvíľu tu máme majstrovstvá sveta, no a k tomu ešte momentálne prebiehajú aj majstrovstvá sveta do 18 rokov. Na nedostatok hokeja sa teraz rozhodne sťažovať nemôžeme a keďže Slovensko je národ hokejový, je táto situácia pre nás naozaj priaznivá. Navyše, na poslednom menovanom turnaji nám mladí chalani robia zatiaľ veľkú radosť a kvôli ich bojovnosti sa im oplatí fandiť.

Turnaj sa taktiež hrá u nás na Slovensku (Poprad a Spišská Nová Ves), na tribúnach to žije, bavia sa aj fanúšikovia z ostatných kútov krajiny a môžu za to nesmierne bojové výkony našich chalanov. Po dvoch zápasoch sme mali síce na konte len bod, no proti nám stáli hokejové superveľmoci. Proti reprezentantom Fínska, obhajcom minuloročného zlata, prehrali chalani len o jeden jediný gól a proti Kanade dokonca zápas doviedli až do predĺženia. Po internete sa okamžite rozprúdili debaty venované nášmu Áčku, aby si z chalanov brali príklad, ako sa má bojovať za Slovensko. Konečne však v pondelok prišiel na rad zápas, v ktorom boli favoriti práve naši reprezentanti a Lotyšom to na ľade aj jasne ukázali. Jednoznačná výhra 4:0 znamenala, že chalani sa prebojovali do štvrťfinále, no a v dnešnom zápase proti Švajčiarsku sa bojovalo o tretie miesto v skupine, vďaka ktorému by sme sa vyhli už terajším víťazom skupiny B, reprezentácii USA. Švajčiari vstúpili do turnaja jasnou výhrou nad Lotyšskom, ktoré zdolali rovnakým rozdielom ako my včera, následne však utrpeli porážku nad Fínskom 5:1 a nad Kanadou 7:3.

Úvodná tretina, rovnako ako včera, priniesla vyrovnaný a opatrný hokej. Oba tímy sa nechceli dopustiť zbytočnej chybe pri ceste za tretím miestom v skupine, videli sme tak málo vyložených šancí a celkovo málo striel. Proti Lotyšssku nám však takáto tretina nijako neuškodila a v tej druhej sme to včera poriadne roztočili. Dúfali sme, že rovnaký scenár sa zopakuje aj dnes, no Švajčiari jasne ukazovali, že sú kvalitnejším súperom ako Lotyšsko a navyše ich hra bola čoraz viac agresívnejšia. Naši chalani tak schytali niekoľko tvrdých hitov, ktoré navyše neboli odmenené dvomi minútami a po jednom z nich zostal navyše Regenda ležať v bolestiach na ľade. Švajčiari však pokračovali v útoku, no brankár Sklenár predviedol jeden z najlepších zákrokov zápasu.

Bolo treba Švajčiarov trochu pribrzdiť, keďže neustále si dovolovali viac a viac a najlepším spôsobom by bol, logicky, prvý gól zápasu v ich sieti. V 32. minúte sa tak aj stalo, kedy Adam Liška senzačne získal puk, následne ho Ružička poslal k Fafrákovi, ktorý otvoril skóre zápasu. Naozaj nádherná akcia. Žiaľ, dlho sme sa neradovali. Len o minútu neskôr prišla rýchla odpoveď, Hischier ukázal svoju výbornú techniku a Kurashev už nemal problém zasunúť puk do bránky. V závere druhej tretiny sme sa konečne dočkali našej prvej presilovej hry a prípadný gól do šatne by mohol byť zlomovým momentom zápasu. Počas nej sme sa však k strele nedostali, no početná výhoda pokračovala aj v tretej tretine a mohli sme tak dostať súpera pod tlak už od jej začiatku.

V tretej tretine ubehlo len sto sekúnd a už sme sa opäť ujali vedenia. Nebol to síce jeden z tých okúzlujúcich gólov, no nám to mohlo byť jedno, keďže sme Švajčiarom zas odskočili na rozdiel jedného gólu. O gól sa postaral Jozef Baláž, ktorý nahodil puk pred bránu, ten sa odrazil od švajčiarskej hokejky, až napokon skončil v ich bráne. Po tomto góle boli chalani stále pri chuti, mohli súperovi odskočiť aj na rozdiel dvoch gólov, no Schmid bol pozorný. Proti Liškovej strele už síce šancu na zákrok nemal, no pomohla mu ľavá tyčka a stále sme tak museli tŕpnuť za obrazovkami, prípadne priamo na štadióne. My sme sa však aj naďalej mohli spoliehať na Sklenára, ktorý držal naše šance na výhru nad hladinou. V prvej polovici záverečnej tretiny sa hral výborný hokej zo strany na stranu a oba tímy dávali do toho úplne všetko.

Sklenár do konca zápasu nepustil za svoj chrbát už ani jeden jediný gól, slovenskí reprezentanti do 18 rokov tak vyhrávajú zápas tesne 2:1 a zabezpečujú si tretie miesto v skupine A. Štvrťfinále si určite nezabudnite naladiť 20. apríla o 17:30 a hlavne diváci priamo v Poprade poriadne požeňte chalanov za obrovským úspechom.