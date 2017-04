Dievčatko sa ráno prebudilo s 2,5-metrovým pytónom zahryznutým do jej ruky. V Austrálii sa príroda nemazná ani s najmenšími

V Austrálii si hady nevyberajú svoje obete podľa toho, koľko majú rokov a zaútočia na kohokoľvek, kto sa im dostane do cesty. Samozrejme, trochu zveličujeme, ale príbeh malej 9-ročnej Gabby Pettigrew by zrejme vydesil každého človeka, ktorému sa hady hnusia a bojí sa ich. Gabby sa so svojím otcom pred pár dňami vydala na stanovačku na ostrov Moreton Island v austrálskom Queenslande a všetko prebiehalo skvele až do momentu, keď sa Gabby ráno zobudila a na jej ruke bol ovinutý až 2,5-metrový pytón.

Dievčatko nevedelo, čo si má v prvom momente počať, a tak len začala prosiť svojho otca o pomoc. On sa našťastie rýchlo prebral a aj keď sa jeho dcéra dovtedy snažila hada zbaviť, vôbec to nepomáhalo a dlhý pytón sa ešte aj rozhodol uhryznúť ju, čo otca prinútilo konať. Nevedel, čo robiť, a tak hadovi chytil čeluste a snažil sa ich oddeliť dostatočne na to, aby jeho dcéra mohla odtiahnuť ruku, čo vyvrcholilo ešte hlbším uhryznutím a ešte aj zubami zaseknutými v otcovej ruke. Pytón nebol našťastie jedovatý a jeho pohryznutie nespôsobilo žiadne väčšie komplikácie, avšak malá Gabby zrejme tak skoro na stanovačku nebude chcieť ísť. My teraz rozmýšľame už len nad tým, či jej priezvisko Pettigrew nemalo niečo spoločné so svetom Harryho Pottera a hadom Temného pána, ktorý v ňom vystupoval.