Chlapec, ktorý každý deň spí 18 hodín a nedá sa prebudiť. Len 13-ročný Harry niekedy vyzerá ako bez života a lekári nevedia, čo to spôsobuje

Ešte pred pár mesiacmi bol Harry Appleton mladý a aktívny tínedžer, lenže postupne sa z neho stal chlapec, ktorý každý deň prespí aj 18 hodín. Ak by niekto nevedel, o čo v tomto prípade ide, mohol by si myslieť, že Harry len miluje spánok a je príliš lenivý na to, aby cez deň niečo urobil. Nanešťastie, pravda je úplne niekde inde a Harry trpí chorobou či syndrómom, ktorého pôvod ešte nedokázali objaviť a zmapovať ani samotní lekári. Harry počas svojho detstva niekedy prechádzal obdobiami, keď si skutočne rád pospal aj viac než 10 hodín denne, avšak v tom čase ho jeho rodičia dokázali jednoducho prebudiť a dostať ho von z postele.

Ak Harry zaspí v súčasnosti, jeho spánok trvá približne 18 hodín a neexistuje snáď žiadny spôsob, ako ho prebudiť, pretože nefunguje vykrikovanie jeho mena a ani trasenie. Vystrašení rodičia najskôr Harryho odviezli do nemocnice, kde ho lekári dôkladne vyšetrili, ale nenašli nič, čo by malo spôsobovať, že sa z mladého chlapca počas spánu akoby vytrácal život. Rodičia si na jeho prebudenie dokonca zavolali aj detského lekára, ale Harry sa nezobudil ani pri tom, keď mu doktor svietil baterkou do očí a nepomohol ani špeciálny reflexný bolestivý chvat, ktorý by mal fungovať na prebudenie človeka v takmer akomkoľvek stave. Harry kvôli svojmu stavu posledné tri mesiace nebol ani v škole a jeho rodičia sa snažia nájsť niekoho, kto by ho mohol chodiť doučovať aspoň poobede, aby sa v prípade zlepšenia stavu mohol vrátiť späť do školy a zostať na rovnakej vzdelanostnej úrovni ako jeho spolužiaci. Z jeho okolia sa ozývajú hlasy, že by mohlo ísť o chronický únavový syndróm, alebo o Klein-Levinov syndróm charakterizovaný nekontrolovateľnými epizódami spánku.