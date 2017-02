Ako pripraviť priateľke pekný valentínsky večer? Prinášame 3 tipy pre akýkoľvek finančný rozpočet

Ak by sme si náhodou nevšimli červené more bonboniér a všetky existujúce srdiečkové čokolády v supermarketoch zoradené vo valentínskych uličkách, stále tu máme ešte billboardy a reklamy, ktoré nám avizujú, že sa blíži sviatok všetkých viac aj menej zamilovaných. Niektorí muži si na tento sviatok príliš nepotrpia, no naučili sa, že pre pokoj v rodine sa patrí doniesť aspoň jednu ružu a prejaviť tak svoju náklonnosť partnerke. Iní to zasa neberú na ľahkú váhu a chcú vytiahnuť nejaké to eso z rukáva. Pre tých, ktorí chcú svoje polovičky potešiť niečím špeciálnym, sme si pripravili rôzne alternatívy, ako stráviť valentínsky večer s akýmkoľvek rozpočtom.

1. Romantický kúpeľ

Láska a ani valentínsky večer by rozhodne nemali byť o peniazoch, ale o čase strávenom s niekým, na kom ti naozaj záleží. Preto ak tvoja peňaženka zíva prázdnotou, nezúfaj. Riešenie máme aj pre teba a veľmi jednoduché. Neexistuje na svete žena, ktorá by sa nepotešila romantickému gestu. Stačí ti napustiť vaňu, zapáliť zopár sviečok v kúpeľni, porozhadzovať lupienky ruží a "dvere" nielen k jej srdcu budú doširoka otvorené. Kúpeľ si môžete ozvláštniť napríklad kávovým peelingom MARK scrub, s ktorým budete mať nekonečne veľa možností, ako rozmaznávať pokožku a zároveň mať zábavu. Ideálne je predsa obdarovať milovaného spoločným zážitkom. MARK scrub ponúka valentínske balenie pre neho a pre ňu, vďaka ktorému si príjemnú relaxačnú sprchu či vaňu môžete užiť spolu. Súčasťou balenia je aj kávový peeling určený špeciálne pre mužov MARK for HIM after GYM. Čoko-peppermintová vôňa pre neho a exotická vôňa kokosu pre ňu v sprche sa postarajú o to, že po kúpeli sa nebudete chciet prestať dotýkať jeden druhého. MARK si taktiež pripravil valentínsku súťaž a o balíček pre vás oboch spolu s lístkami do kina môžeš súťažiť TU.

2. Spontánny výlet

Pre všetky dobrodružné povahy je ideálnou možnosťou zbaliť kufre a vybrať sa do sveta. Ak ti frajerka už nejakú dobu píli uši, že by ste mohli ísť na rande aj inde ako do kina alebo reštaurácie, je čas jej túto požiadavku splniť. Ukáž jej, ako dobre ju poznáš, buď muž činu a zober ju na výlet. Veď čo je krajšie, ako objavovať krásy neznámej metropoly po boku svojej lásky? Na návštevu zopár pamiatok celkom postačí ak poletíte na noc či dve, určite stihnete aj večeru alebo drink v centre a aj po výlete vám obom zostane niečo, čo si za peniaze nekúpite - spomienky. Portál Pelikán tlačí ceny leteniek naozaj na minimum, preto sa aktuálne ceny do destinácií ako Miláno, Londýn či Berlín pohybujú v sume niekoľko desiatok eur. Nečakaj a rezervuj, najlepšie ponuky nájdeš TU.

3. Valentínska večera vo FOU ZOO

Ak si z nášho hlavného mesta, určite si už neraz prechádzal popri tejto vychytenej reštaurácii. Alternatíva nie síce najlacnejšia, zážitok vám však zostane na celý život a ako sa vraví, oči jedia. Nech už si objednáte čokoľvek, rozhodne neurobíte krok vedľa a zažijete podarený gastronomický zážitok s nádychom exotiky. Na prípravu pokrmov sa používajú len tie najčerstvejšie a najkvalitnejšie suroviny, preto naservírované pokrmy budú také pekné, že ich nebudete chcieť začať jesť (predtým, než si spravíte fotky z každého uhlu). Dotvorené úžasnou atmosférou moderných priestorov si tento večer rozhodne vyslúži na sociálnych sieťach hashtag #gastroporno. Ak po takejto večeri túžiš, avšak rozpočet nepustí, súťažiť o večeru pre dvoch v hodnote 160 eur môžeš TU.