Mužská antikoncepcia v podobe revolučného gélu sa stopercentne osvedčila pri testoch na opiciach. Dal by sa používať, ale aj kedykoľvek vysadiť

Ak muž netúži po potomkoch a nechce používať prezervatívy, potom existuje už len jedna cesta, ako to zabezpečiť. Metóda reverzibilnej vazektómie funguje tak, že sa chlap stane neplodným a aj keď je vďaka moderným metódam možné tento typ vazektómie vrátiť späť, sú s tým spojené mnohé problémy ako zložitosť zákroku a následná znížená schopnosť oplodniť svoju partnerku. Našťastie, vedci pracujú aj na experimentoch z tejto oblasti, a tak sa do žurnálu Basic and Clinical Andrology dostala skvelá správa po tom, čo bol úspešne otestovaný gél Vasalgel™. V praxi ide o to, že namiesto uzlenia trubice s názvom vas deferens, cez ktorú prúdia vyprodukované spermie, sa priamo do jej vnútra nanesie špeciálny gél a vďaka jeho vlastnostiam nedovolí spermiám prechádzať až do pohlavného orgánu a spôsobiť tak potenciálne nechcené tehotenstvo. Samotný gél pritom nie je toxický a nevplýva ani na hormóny v tele, takže sa netreba báť prípadných vedľajších účinkov. Zablokované spermie sa totiž po čase prakticky rozplynú a opätovne ich absorbuje tkanivo v tejto trubici, takže sa nemusíš obávať ani toho, že by sa ti zapchala.

V poslednom úspešnom experimente sa gél testoval na makakoch, pričom zvieratám nebolo akokoľvek ubližované, iba bol do ich tela aplikovaný gél. Celkovo 16 opíc bolo potom úspešne navrátených do ich pôvodných skupín a vedci pokračovali v pozorovaní počas nasledujúcich 6 mesiacov, počas ktorých sa v skupinách nachádzali dospelé plodné samice, ale ani jedna z nich nebola oplodnená. Predtým bol gél úspešne otestovaný na zajacoch a jeho značnou výhodou je aj fakt, že by sa mal dať celkom bezbolestne odstrániť ultrazvukom, aj keď tento spôsob ešte na makakoch potvrdený nebol.