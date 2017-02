Zoologická záhrada v irackom Mosule, kde zvieratá umierajú hladom. Na vojnu doplácajú tie najnevinnejšie stvorenia na Zemi

Iracké mesto Mosul sa už niekoľko mesiacov zmieta v aktívnych bojoch medzi prívržencami teroristickej organizácie ISIS a armádnymi zložkami Iraku. Kvôli neustálym útokom trpia obyvatelia mesta, každý deň sa musia strachovať o svoje životy, ale najhoršie z celého konfliktu vychádzajú zvieratá v miestnej zoologickej záhrade. Miesto zvané Nour Park v minulosti hostilo hromadu exotických aj menej vzácnych zvierat, na ktoré sa chodili pozerať rodiny s deťmi a o zvieratá bolo postarané aj napriek tomu, že ich klietky nikdy nedosahovali takú úroveň, ktorá by divokým zvieratám stačila.

Keď však iracké vládne zložky začali postupovať čoraz hlbšie a hlbšie do Mosulu, teroristi z ISIS si zvolili Nour Park za miesto, odkiaľ budú koordinovať svoje ďalšie útoky, a tak sa zvieratá stali obeťami vojny. Snažili sa ich chodievať kŕmiť miestni obyvatelia, ale keď sa boje zintenzívnili, aj oni sa chceli zachrániť, a tak niekoľko zvierat zomrelo od hladu, pretože dlhé týždne nedostali akékoľvek jedlo. V súčasnosti sa na hrozivú situáciu snažila poukázať organizácia Mosul Eye, vďaka ktorej prišiel do zoologickej záhrady odborník na zvieratá a priviezol so sebou jedlo na minimálne nasledujúci mesiac. Veci sa teda konečne pohli k lepšiemu, ale ako sám uvidíš na smutných fotografiách, levicu sa už nikomu zachrániť nepodarí.

