Madeleine ohodnotí fotku tvojho penisu za necelých 10 eur. Trúfol by si si na A alebo by si skončil s FX?

Madeleine Holden z Nového Zélandu bola pôvodne právničkou vo veľkej londýnskej spoločnosti a vtedy sa to stalo. Niekto jej poslal fotografiu svojho penisu. Podľa jej amatérskeho názoru išlo o skutočne dobrý obrázok. Bol plný kreativity a umenia - podľa jej slov išlo o takú fotku, ktorú by možno aj niekto mal záujem vidieť. Vtedy jej napadlo, čím všetkým si ostatné ženy prechádzajú a rozhodla sa bojovať proti príšerným fotkám penisov. Hneď ten deň si vytvorila dodnes existujúcu stránku na tumblri a odvtedy sa snaží meniť svet na lepšie miesto. Critique My Dick Pic má jednoduchý systém. Pošleš Madeleine fotky svojho penisu a ona ich profesionálne ohodnotí. Nebude však posudzovať proporcie, no vydá sa skôr smerom celkového dojmu fotografie - pri svojej práci sa zamerá napríklad na kompozíciu alebo nasvietenie.

Madeleine dostáva do 200 fotiek týždenne. Za 10 dolárov môžeš získať súkromnú recenziu a za 25 dolárov vystaví tvoju fotku aj s komentárom na jej stránku. Madeleine táto aktivita vytvára stabilný príjem, aj napriek tomu však pracuje ako redaktorka. Mimochodom, ak by si mal záujem o nejaké tipy, podľa Madeleine je najčastejšou chybou to, že ľudia na svoj penis jednoducho príliš upozorňujú. Fotka býva často veľmi blízko. Jej rada je, aby si k takýmto fotkám pristupoval podobne ako ku všetkým ostatným. Daj si pozor na osvetlenie, póza je tiež dôležitá a musíš pôsobiť uvoľnene a zároveň priateľsky. Nemalo by sa zabúdať ani na umelecký podtón.

V rozhovore pre BBC nezabudla spomenúť ani bizár, ktorý jej chodí do e-mailovej schránky. Ľudia sa vraj prezliekajú za zvieratá, klaunov alebo dokonca aj kostlivcov. Iný záujemca o hodnotenie sa zas rozhodol dať si okolo svojho prirodzenia rožok, kečup, horčicu a spraviť z neho hot-dog. Madeleine tiež sama priznáva, že jej táto práca príde neskutočne hlúpa, i keď zábavná zároveň. Spomína aj daň, a síce, že postupom stráca zmysel a chuť tešiť sa z vydarených fotiek a aj zo situácií, kedy v reálnom živote vidí poriadnu výbavu. "Neexistuje tu žiadna príťažlivosť ani potešenie." Prácu však nikdy nemieša do vzťahov a o celom projekte už pripravuje aj veľkolepú knihu.